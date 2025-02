La opt luni de la scandal, a rămas angajatul școlii. Vasilică, acum în clasa a VI-a, „nu mai e elevul care era”, după cum susține mama lui. Dosarul penal deschis în urma incidentului se află în faza de cercetare penală. Iar în Păușești nu e pace.

„Ce crucea mamii lui are dracul ăsta de copchil?”

Pe Costică fără Frică, porecla pe care i-au dat-o copiii din Păușești, l-am găsit la casa lui, aflată la vreo jumătate de kilometru de școală. Bărbatul susține că Vasilică e „un copil-problemă”.

„Se dă dreptate numai la copii, nu și la părinți. O zis că l-am bătut… N-o fost. Dar maică-sa are un comportament foarte… Nu numai cu mine… Am fost penalizat. Câteva zile am stat acasă. La orice magazin puteți să vă duceți să aflați comportamentul lui (n.red. – Vasilică). Vorbește foarte urât. El nu se uită că-i mai bătrân, că-i mai tânăr…”, își începe pledoaria angajatul școlii.

Motivul răbufnirii din 11 iunie l-au reprezentat înjurăturile de mamă pe care i le-a adresat, în mod repetat, Vasilică.

„Mi-o zis o dată pe drum că face ceva în gura lui mama. El nici nu era născut când o murit mama. Mi-o mai zis o dată în poarta școlii, dar era zi liberă. Eu mă mai duc sâmbăta, duminica, mai fac treabă la școală. Mai rămâne de vinerea și mă mai duc. L-am întâlnit exact în poarta școlii, la vreo doi metri, intrase pe trotuar. Fără să-i zic nimic. O trecut și «să-mi bag ceva» în gura mea. Măi, ce crucea mamii lui are dracul ăsta de copchil? Într-o zi, eram în ușa centralei, nu i-am vorbit urât. Iarăși. Măi, f…ți morții mă-tii, înseamnă că tu ai ceva cu familia mea. Și am intrat după el în baie, și s-o pus în colț așa, în baie, și-am vrut să-i trag, dar cum să spun, mai mult l-am împins, așa, nu i-am tras ca să… Dacă-i trăgeam, măcar apoi nu-mi părea rău. Și-o-nceput panarama. O zis că am vrut să-l violez, mai multe…”.

Costică Gorgan. Foto: Facebook

Angajatul dă vina pe mama băiatului, „o femeie dificilă”

Costică fără Frică afirmă că a fost victima unei conspirații: Vasilică l-a provocat, iar mama lui a plănuit să-l șantajeze. „O zis că nu s-o dus atunci la spital că nu l-o lăsat doamna directoare și cu diriginta lui. N-o fost internat. O căutat să facă niște bani. Tatăl băiatului a venit la școală cu trei săptămâni, poate o lună înainte, și o terfelit-o, ca să zic așa, pe românește, pe diriginta băiatului. O venit poliția, l-o dus la secție și i-o dat 5.000 de lei amendă. Și el ca să scoată bani de la mine, ce-o zis? Lasă că-l bag pe aista, să-mi deie bani… Deci o fost o…”.

Diriginta lui Vasilică. Foto: Facebook

Angajatul școlii adaugă că n-a avut până atunci conflicte cu Vasilică, dimpotrivă, chiar colaborau:

„Înainte de asta, eu mai fugăream copiii de la școală. Că au făcut corpul de grădiniță nouă și au smuls și burlane, în fine… Eram pe-acasă și venea dracul de copchil și striga la poartă «Nea Costică, hai, că ai iar copii în curtea școlii!». Deci eu n-am avut efectiv cu el nimica… Ori era pus la cale de mă-sa. Puteți să mergeți la orice magazin, numai să-ntrebați și să vedeți cam ce probleme are femeia asta. Nici cu neamurile… Dar pe mine nu mă interesează. Mă interesează că m-a făcut de toată trahanaua (n.red. – aluat pentru tăieței). Pentru nica toată. (n.red. – Mama băiatului) îi foarte… Cum să vă zic? N-am cuvinte să vă zic. Îi dificilă. Ea o umblat mult, o crezut că-i dă certificat medico-legal, dacă îi trag o palmă și… Vă spun drept, e o femeie foarte dificilă… Și el (n.red. – tatăl băiatului) la fel”.

De ce se plâng profesorii către Costică fără Frică

Un alt argument invocat de angajatul școlii e că Vasilică i-ar jigni și pe profesori. „Dacă băiatul îi zice la profesorul de muzică, omul acela o făcut o facultate, «ce vrei, măi, neterminatule?»… Eu i-am spus, eu îl călcam în picioare… Că profesorul mai vine la mine la centrală, să fumeze. Eu îl călcam în picioare (n.red. – pe elev), mă duceam la inspectorat și-mi dădeam demisia și terminam bâlciul. Dacă eu mă uit la el cum mă uit la dumneavoastră, «Măi, de ce-ai făcut treaba asta?», îi spun cu frumosul. Dar el… face miștocăreală”.

Disciplina sau, mai degrabă, lipsa ei reprezintă una dintre preocupările lui Costică Gorgan, de când e angajat al unei unități de învățământ: „Eu nu știu unde-ar să iasă cu legile ăstea, drept să vă spun. Dar ca să faci facultate și să vii la țară și să te facă un ț..an de ăsta, o panaramă de asta de copchil într-un hal fără de hal… Nu știu, o serie de profesori cred că au dreptate… Fosta dirigintă a lui și-o luat altă clasă numai să nu-l aibă în clasă. Cu mama lui n-aveți ce vorbi. E o femeie foarte dificilă. Puteți să întrebați pe cine vreți, nu numai pe mine. Îi copilul-problemă. Dirigintele lui văd că-l mai scoate de la oră, îl mai mustrează, nu de față cu ceilalți copii”.

„Băi, oameni, dar dumneavoastră să fi fost în locul meu?”

Costică fără Frică e indignat nu numai de Vasilică, ci și de comportamentul altor elevi de etnie romă din Păușești.

„Familia lui o încercat să scoată banii de la mine. Nu pot să-mi imaginez ce voiau ei de la noi, până la urmă. Sunt atâtea cadre didactice… Puteți să le întrebați cum se comportă copilul ăsta… Sunt niște domnișoare tinere… Și îi văd pe unii, tot ca el, din Sinaia (n.red. – zonă din sat), tot ț…ani, cum merg… Stau și mă uit din ușa centralei, că nu mai stau printre ei (n.red. – elevi), că mi-e să nu-mi plece mâna iar… El nici n-o cunoscut-o pe mama. Și chiar dac-o cunoștea, asta-i vorbă de copchil? Eu i-am spus și lui doamna directoare: «Băi, oameni, dar dumneavoastră să fi fost în locul meu?». Ne-o spus-o o dată, de două ori, a treia oară mi-o sărit țandăra”.

Femeia „dificilă” a satului și postările ei pe Facebook

Păușești, parte din comuna Dumești, are în jur de 1.500 de locuitori și e la 23 de kilometri de Iași. Din șoseaua care traversează satul se desprinde un drum îngust de pământ, care coboară în vale, spre o zonă locuită în majoritate de romi. Zonei i se spune Sinaia, după numele străzii celei mai lungi care o străbate.

Familia lui Vasilică locuiește în această Sinaia de Păușești, la capătul unei ulițe pe care fostul primar al comunei o blocase, la un moment dat, „în ciudă”, cu mormane de pietriș, în elanul modernizărilor. „Am făcut poză și am pus pe Facebook”, povestește Ileana, mama lui Vasilică.

Aleea cu pricina

„A venit primarul ăla care era atunci (n.red. – Mihai Sabaiduc) fix în ușă la mine și mi-a zis să dau postarea jos. «Păi, m-ați blocat aici, nu mai poate intra mașină, Salvare, nu mai pot merge copiii la școală!», «Da, dar nu așa se fac lucrurile, nu pui pe Facebook, vii și vorbești cu noi! Lasă că o să chici tu!». Până n-am postat, nu s-o găsit tractor să vină să înșire piatra”.

Mihai Sabaiduc, împreună cu mai mulți angajați din Primăria Dumești, cu fostul șef de post, a fost judecat și condamnat pentru o fraudă de 400.000 de euro, cu terenuri. Printre cei condamnați în dosar s-a numărat și soțul directoarei școlii, Ana Dorneanu, Dorneanu Constantin, eliberat între timp.

„Copiii mei sunt cuminți, muncitori, nu-s bețivi, nu-s fumători”

Ileana, 45 de ani și 7 copii, susține că are o vastă experiență în ceea ce privește dialogul cu autoritățile locale și s-a edificat, în timp, în legătură cu eficiența acestuia. Patru dintre copii sunt mari, la casele lor, cel mai mare are 29 de ani. Mai are patru copii la școală. Soțul ei, Romică, lucrează cu ziua. Venitul stabil al familiei constă în ajutorul social și alocații.

„Copiii mei au fost și sunt niște copii cuminți. Puteți să luați tot satul ăsta, de la A la Z”. Adevărul e că nimeni din sat nu s-a plâns de Vasilică sau de vreunul dintre copiii Ilenei. „Sunt muncitori, sunt respectuoși. Nu-s bețivi, nu-s fumători. Sunt toți la locul lor, mulțumesc lui Dumnezeu!”.

Ileana

„Omul își pierdea degeaba pâinea”

Am întrebat pe la magazine, cum ne-a îndemnat Costică fără Frică, și prin sat despre incident. Doi bărbați masivi, roșii la față, au ținut să ne convingă că Ileana este capul răutăților. „Este foarte rea!”. Adică? „Adică e rea de gură. Face scandal”. Violență verbală, așadar. „Da, dar dacă vrea poate să ne și bată!”, a plusat unul dintre cei doi. Dar soțul Ilenei, cel care a fost amendat pentru tulburarea liniștii publice, cum e? „El e blând, așezat. Ea e rea. E nebună”.

Părerea generală este că „omul (n.red. – Costică Gorgan) își pierdea degeaba pâinea” și „s-a văzut pe camere, cât a durat din momentul când a intrat în baie și de când a ieșit, n-avea cum să-l calce în picioare sau să-l violeze”. „Cum a intrat, imediat a ieșit. A mințit că l-a bătut de a leșinat”, dă asigurări vânzătoarea de la magazin. „Și de ce nu era la ore copilul, ce căuta în afara clasei?”.

Versiunea îmbrățișată de comunitate este cea a angajatului școlii. Versiunea în care Vasilică l-a înjurat, din senin, de mamă. „Când a auzit de mama lui moartă, că se ia de ea… Ce-a avut cu mama lui?”, punctează unul dintre băutorii de bere.

Sătenii din Păușești sunt de părere că „omul (n.red. – Costică Gorgan) își pierdea degeaba pâinea”

Conflict cu un alt copil, prieten cu angajatul școlii

Versiunea lui Vasilică e îmbrățișată numai de familia lui. Ileana spune că totul a pornit de la un conflict preexistent cu un alt copil. Ionică (n.red. – numele nu este cel real), un coleg de clasă al fiului ei, l-a bruscat pe Vasilică, Vasilică a ripostat.

Mama lui Ionică, Daniela, a luat atitudine și, când s-a întâlnit cu Ileana pe stradă, a luat-o la rost. Și chiar a vrut s-o lovească. Totul s-a terminat la secția de poliție. Apoi sora lui Ionică, cu doi ani mai mare, a luat atitudine și l-a amenințat cu represalii pe Vasilică. „După ore, al meu ești!”, i-ar fi spus fata. Vasilică s-a speriat și, după ore, chiar a fost urmărit cu bățul de sora răzbunătoare. Băiatul s-a refugiat în școală, iar o profesoară l-a ținut acolo vreo trei ore. Abia pe la ora 15.30 i-au dat voie să plece acasă.

Familia lui Ionică este prietenă (Ileana susține că sunt cumetri) cu Costică Gorgan și cu soția acestuia, Lenuța Gorgan, care lucrează și ea, ca femeie de serviciu, la școala din Păușești. Când tatăl lui Vasilică s-a dus a doua zi la școală, cu fiul lui de mână, să întrebe de ce băiatul a fost ținut peste program, prima persoană pe care a întâlnit-o a fost Lenuța Gorgan. Aceasta a luat și ea atitudine și i-a blocat accesul în școală, apoi a apelat 112.

Școala din Păușești

Tatăl, amendat cu 5.000 de lei

„Bărbatul meu o dat bună ziua. O vrut să ceară să vorbească la directoarea adjunctă. Dar o dat la ușă peste Lenuța, toată aprinsă, «Ieși, ce treabă ai aici?». O sunat la poliție. O venit domnul polițist Ionică Ciornei, are vreo 25 de ani de când e aici. Mă știe de când am avut probleme cu un vecin. Și pesemne că l-a prins de nas vecinul ăla. Că de câte ori reclamam că e scandal, că sunt bețivi în poartă la mine, el venea și ne dădea amendă nouă, dacă era nevoie”.

Tatăl a fost amendat cu 5.000 de lei: „Domnul Ciornei Ionică, până la urmă, îi organ de poliție, el știe legile. Bărbatu-meu n-o făcut scandal, că era cu băiatul de față, nimic. M-am dus a doua zi să vorbesc cu doamna directoare, poate mă rezolvă ea cu amenda. O venit și domnul primar, și doamna directoare, și o doamnă inspector de la Iași. Doamna directoare a zis că nu știe nimic. Dar ei au fost în legătură, că ei îs prieteni cu persoanele astea care lucrează în școală”.

„Băiatul meu nu mai învață. Am cerut măcar o psihologie”

A venit apoi rândul lui Costică Gorgan să ia atitudine împotriva lui Vasilică și l-a alergat până în baia elevilor. Copilul s-a speriat, a povestit acasă ce s-a întâmplat. A doua zi, mama lui l-a dus la spitalul de pediatrie din Iași și s-a dus să raporteze incidentul la școală.

„Am făcut o cerere să-l dea măcar afară pe domnul Costică. Băiatul meu nu mai învață. Anul ăsta nu mai… M-o chemat doamna director adjunct și mi-o zis că nu mai e elevul care era, care-și făcea temele, învăța bine. Așa văd și eu. Am cerut un consilier școlar. Mi-au răspuns că este unul, dar că are mai multe comune și nu are timp de băiatul meu. O singură dată am vorbit cu consilierul școlar, după ce am venit atunci cu Vasilică de la spital”.

Ileana a observat că Vasilică pare tot timpul obosit, „nu se satură de somn. E mai trist, agitat, nu se ocupă de carte. I-am cerut lui doamna adjunct măcar o psihologie. N-am posibilitatea să ajung mai departe. Nu pot să-l tratez. O trecut prin atâtea copilul ăsta. O zis doamna adjunct că nu există la noi psihologie”.

„Hai, lasă, ai mai văzut drac mort?”

Mama lui Vasilică speră să găsească mai multă înțelegere la Protecția Copilului de la județ, care să-i deconteze băiatului cele 10 ședințe de consiliere psihologică gratuite, prevăzute prin lege. Femeia nu se așteaptă ca gura satului sau autoritățile locale să-i dea vreodată dreptate.

„Am filmările date la televizor când domnul Costică recunoaște cu gura lui că nu i-o tras să-i rupă coastele, doar așa, i-o tras o palmă și una sub coaste. Dacă eram noi violenți, cum zice el, am trei băieți mari, am soț. Păi, dacă erau violenți și-l întâlneau prin sat, la magazin, cum stă el cu berea-n mână, cred că n-ar mai fi om”, declară femeia.

„Este Dumnezeu sus! Așa să fie cum zice el, c-o greșit un copil. Da discut cu părintele, da… Legea este că nu trebuie să-l atingă. Și dacă el nu se mai trezea din baie, ce se întâmpla? Că i-o venit rău, că o fost cald, se închidea cazul. La spitalul din Iași, cred c-au sunat de la Primărie, de la școală, să dea drumul la copil, că nu s-o întâmplat nimic. I-am zis lui doamna doctor: «Vedeți în ce hal e copilul ăsta?». «Hai, lasă, ai văzut drac mort?»”.

Un consilier școlar la 1.000 de copii, în județul Iași

Conducerea Școlii Dumești, de care aparține gimnaziul din Păușești, susține, într-un răspuns scris către Libertatea, că elevii beneficiază de serviciile unui consilier școlar.

Din răspunsul Inspectoratului Școlar Județean Iași reiese că acest consilier are în normă și ore la Școala Mădârjac. „Programul profesorului consilier școlar în structura Păușești este următorul: Miercuri 10-13, Vineri 8-11”. Așadar, șase ore pe săptămână.

Răspunsul ISJ Iași menționează că în anul școlar 2024-2025, la nivelul județului Iași sunt angajați 133 de profesori consilieri școlari.

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al instituției, în județul Iași, funcționează 211 unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, ce au 380 de structuri arondate – 58 la orașe și 322 la sate. În jur de 130.000 de elevi și preșcolari sunt înscriși la aceste școli. Prin urmare, un consilier școlar ar trebui să se ocupe, în medie, de o mie de copii.

Dosar pentru purtare abuzivă

Inspectoratul de Poliție Județean Iași afirmă, în răspunsul către Libertatea, că incidentul în care a fost apelat numărul 112 „cu privire la faptul că o persoană provoacă scandal la Școala Generală Păușești” a avut loc în data de 29 februarie 2024, cu aproape patru luni înainte de incidentul cu angajatul care a intrat după elev în baie.

De asemenea, IPJ Iași susține că polițiștii de la Secția nr. 8 rurală Lețcani „s-au sesizat” chiar în ziua când Vasilică a fost bruscat de Costică Gorgan, pe 11 iunie, deși băiatul a spus doar acasă ce se întâmplase, iar mama lui a reclamat fapta abia a doua zi.

Polițiștii „s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, fiind întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași”, se arată în documentul trimis de IPJ Iași.

