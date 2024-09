Angela Gheorghiu a întrerupt spectacolul unui coleg: „Nu e recital!”

Angela Gheorghiu a intrat pe scenă în mijlocul reprezentației altui coleg. Tenorul coreean Alfred Kim interpreta celebra arie „E lucevan le stelle”, în urma aplauzelor entuziaste ale publicului și a solicitărilor de „bis”.

Nemulțumită de modul în care s-au desfășurat evenimentele, Angela Gheorghiu a făcut semn orchestrei să se oprească.

Inițial, dirijorul Jee Joong-Bae a vrut să continue, dar s-a oprit la insistențele sopranei. „Scuzaţi-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectaţi-mă”, au fost cuvintele care au atras huiduielile spectatorilor din sală.

Spectacolul a continuat după întrerupere, dar finalul a fost din nou tensionat. Artista de 59 de ani nu a dorit să vină inițial la aplauzele finale, iar când a apărut pe scenă, publicul a reacționat cu huiduieli. Imediat, artista s-a retras.

Unii spectatori și-au cerut banii înapoi, iar oficialii coreeni au criticat-o pe soprana din România

Reacțiile pasionaților de operă și ale criticilor au fost unanime și în defavoarea artistei din România. Unii spectatori chiar au făcut demersurile pentru a le fi rambursați banii pe bilet. „A fost un dezastru complet” și „Atitudinea arogantă a lui Gheorghiu a fost exasperantă” au fost două dintre sutele de reacții ale spectatorilor prezenți.

Episodul s-a petrecut la un spectacol care comemora 100 de ani de la moartea lui Puccini și care a ținut 4 zile în Coreea. Angela Gheorghiu a interpretat rolul principal și la deschidere, și la finalul spectacolului.

Oficialii de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului au pus-o la zid pe Angela Gheorghiu.

„Nu am mai auzit alte declaraţii sau explicaţii din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă şi am solicitat oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent, aşteptăm răspunsul ei şi vom stabili paşii următori în funcţie de răspunsul ei. Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situaţie până acum, aşa că ne uităm la precedente din alte ţări. Suntem în curs de cercetare a acestor cazuri pentru a avea un răspuns informat”. Centrul a prezentat publicului scuze prin reprezentantul său.

„Nu este prima dată când soprana Angela Gheorghiu se află în centrul unei controverse. Cunoscută pentru personalitatea sa puternică, ea are un istoric de comportament neprofesionist pe scenă”, notează Koreatimes.co.kr.

