„Am avut o discuție și m-am pus la dispoziție, respect dispoziția (Nicolae Ciucă – n.r.). Mi-a spus că o să vină un alt secretar general la guvern”, a declarat Antonel Tănase pentru Libertatea.

De asemenea, Antonel Tănase și-a anunțat demisia, marți, și pe pagina de Facebook.

„Le mulţumesc funcţionarilor guvernului care şi-au făcut treaba repede şi bine. (…) Am avut un an plin de evenimente, an în care România a trecut prin cele mai grele momente din ultimii 30 de ani. Cu speranţa că mi-am făcut datoria aşa cum trebuia, mulţumesc încă o dată echipei Guvernului Orban pentru încrederea acordată şi, dragii mei, nu ne oprim aici. Voi lucra pentru Noul Bucureşti, aşa cum mi-am asumat în campania electorală”, a transmis Antonel Tănase, marți pe Facebook.

El a avut un mesaj și pentru viitorul guvern.

„Am încredere că noua echipă guvernamentală ştie ce are de făcut şi îi asigur de tot sprijinul meu, atât ca preşedinte al PNL Sector 3, cât şi ca deputat de Bucureşti. Echipa liberală va fi, pentru România, principalul furnizor de prosperitate şi bunăstare, efort la care şi eu voi pune umărul alături de colegii liberali”, a mai transmis acesta

Antonel Tănase a fost numit în funcţie de către fostul premier, Ludovic Orban, în noiembrie 2019, la două zile după ce Orban a preluat funcţia de premier.

Antonel Tănase a candidat din partea PNL București pentru un mandat de deputat.

Antonel Tănase este membru PNL din 1991, el a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor în mandatul lui Ludovic Orban, iar anterior a fost consilier general PNL la București.



