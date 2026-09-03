Oficialul european a subliniat că ultimele incidente de securitate de la granița estică a Uniunii Europene, ce includ violări repetate ale spațiului aerian românesc și amenințări cu drone maritime în Bazinul Mării Negre, reprezintă evoluții profund îngrijorătoare pentru întregul bloc comunitar.

Securitatea Mării Negre, pilon strategic pentru întreaga Uniune Europeană

Liderul european a evidențiat rolul esențial pe care România îl joacă în arhitectura de securitate a continentului.

În cadrul declarațiilor comune susținute alături de șeful statului român, Antonio Costa a punctat că apărarea frontierei estice nu este doar o responsabilitate națională, ci o îndatorire colectivă a tuturor celor 27 de state membre.

„Aş dori să îmi exprim aprecierea pentru România, pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toţi europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniţei estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Ultimele încălcări ale spaţiului aerian român, precum şi incidentele care au implicat drone maritime sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înţelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei ca un tot”, a spus António Costa.

Președintele Consiliului European a garantat că tentativele Kremlinului de a semăna dezbinare sau de a intimida partenerii estici nu vor afecta coeziunea europeană.

El a reafirmat că securitatea României este sinonimă cu securitatea Europei în ansamblul ei, iar Uniunea va continua să aloce resurse și sprijin politic pentru protejarea spațiului aerian și maritim din regiune.

Aprecieri pentru sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova

Pe lângă temele de securitate pur militară, António Costa a adus mulțumiri publice autorităților de la București pentru eforturile constante de asistență acordate statelor vecine afectate direct de război.

Înaltul demnitar a salutat sprijinul logistic și politic oferit Ucrainei în lupta sa pentru o pace durabilă, dar și eforturile diplomatice susținute pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Permiteţi-mi să felicit sprijinul de neclintit acordat de România pentru Ucraina. Trebuie să lucrăm în continuare uniţi pentru o pace justă şi durabilă. De asemenea, sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova şi pentru calea sa către integrarea europeană. Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic şi economic. Este una dintre cele mai importante investiţii geopolitice ale Europei”, a transmis António Costa.

Oficialul a catalogat procesul de extindere a Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova drept o investiție geopolitică indispensabilă pentru stabilitatea pe termen lung a continentului.

El a pledat pentru menținerea ritmului de integrare bazat pe merite individuale, arătând că fiecare etapă de extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere economic și politic.

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