Nicușor Dan: România vrea bani pentru coeziune și agricultură

Nicușor Dan a explicat că discuția cu Antonio Costa a fost una aprofundată, în special în privința viitorului buget european pentru perioada 2028-2034. România vrea ca acesta să rămână un buget ambițios și cere fonduri consistente pentru coeziune și agricultură, dar și acces mai bun pentru companiile din statele mai puțin dezvoltate la banii europeni destinați competitivității.

Președintele României a amintit că Bucureștiul și-a conturat poziția alături de celelalte state din grupul „Prietenii Coeziunii”.

„În primul rând, dorim un buget al Uniunii Europene ambițios. Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și pentru capitolul de agricultură, tocmai pentru că vrem să reducem decalajele între cetățenii diferitelor țări europene”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că aceste finanțări sunt importante pentru reducerea decalajelor dintre cetățenii și economiile statelor membre. România vrea însă și acces la fondurile europene destinate competitivității.

„Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate. Din nou, aici vorbim de reducerea sau stimularea reducerii decalajului între țările europene și ne dorim ca firme din țări mai puțin dezvoltate, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a cerut și reguli mai flexibile în folosirea fondurilor europene, argumentând că birocrația a întârziat absorbția banilor în actualele programe.

„Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat absorbția fondurilor europene. Deci ne dorim o anumită flexibilitate, lucru pe care l-am transmis”, a declarat șeful statului.

Discuțiile au vizat și partea de venituri a viitorului buget european și identificarea unor resurse suplimentare care să permită finanțarea unui buget mai ambițios.

„Și, bineînțeles, am discutat despre cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii. Am discutat, de asemenea, despre toate pregătirile summitului din octombrie. Am discutat despre procesul de extindere a Uniunii Europene și, bineînțeles, despre interesul nostru ca procesul de aderare a Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut. Am discutat, bineînțeles, despre situația de securitate și despre sprijinul pentru Ucraina și, de asemenea, despre modul în care aceste necesități de securitate să intre în viitorul cadru financiar multianual. Am discutat, de asemenea, despre energie, în particular și în general, ca proiect comun sau ca discuție comună viitoare pentru Consiliul European: cum facem să ajungem la o piață energetică europeană comună”, a mai spus Nicușor Dan.

Antonio Costa: acordul pentru viitorul buget trebuie încheiat până la sfârșitul anului

Președintele Consiliului European a avertizat că următoarele luni vor fi decisive pentru Uniunea Europeană.

„Următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea noastră. În curând va trebui să luăm o decizie majoră privind viitorul buget european pe termen lung, o decizie care ne va modela prioritățile și capacitatea de a livra rezultate în anii care urmează. Trebuie să ajungem la un acord până la sfârșitul acestui an”, a declarat Antonio Costa.

Costa a explicat că Europa se află acum într-o situație geopolitică fundamental diferită de cea din 2020, când a fost stabilit actualul cadru financiar, iar noile amenințări impun o schimbare a priorităților. Următorul buget trebuie să permită Uniunii să investească mai mult în apărare și securitate, dar și în competitivitate, inovare și reziliență strategică. În același timp, Antonio Costa a insistat că finanțarea agriculturii și a politicii de coeziune trebuie să continue.

„Pentru ca Uniunea Europeană să își poată îndeplini prioritățile, avem nevoie de un buget adecvat scopurilor noastre. Ne aflăm într-un context geopolitic fundamental diferit față de cel în care eram atunci când am aprobat actualul buget, în 2020. Această nouă realitate impune o nouă abordare a bugetului nostru, cu o nouă structură și o nouă modalitate de alocare a resurselor. Trebuie să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung îi va permite Europei să își consolideze apărarea și securitatea, să stimuleze competitivitatea și inovarea și să construiască o reziliență strategică mai mare. În același timp, viitorul nostru buget trebuie să continue să susțină politicile de coeziune și agricole, care contribuie în mod direct la prosperitatea și reziliența regiunilor noastre. Toate acestea, ca în cazul oricărui buget, trebuie realizate în limitele unor resurse finite, menținând contribuțiile naționale în limite rezonabile”, a spus președintele Consiliului European.

El a avertizat că toate aceste priorități trebuie însă finanțate din resurse limitate, fără ca povara asupra bugetelor naționale să crească excesiv. Costa susține că noi surse proprii de venit pentru Uniunea Europeană vor avea un rol-cheie în compromisul final.

Costa: „Securitatea României înseamnă și securitatea Europei”

Războiul din Ucraina și situația de securitate de pe flancul estic al Europei au reprezentat o altă temă importantă a întâlnirii. Antonio Costa a apreciat rolul României în apărarea securității europene și a vorbit explicit despre importanța frontierei estice și a Mării Negre.

„Domnule președinte, aș dori să îmi exprim aprecierea față de România pentru angajamentul său ferm în apărarea securității europene. Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea frontierei estice, inclusiv de securitatea la Marea Neagră.

Recentele încălcări ale spațiului aerian al României, precum și incidentele care au implicat drone navale sunt profund îngrijorătoare”, a declarat președintele Consiliului European.

Președintele Consiliului European a dat asigurări că România va continua să aibă sprijinul partenerilor europeni.

„Vom continua să fim ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă și securitatea Europei”, a declarat Antonio Costa.

Oficialul european a legat direct aceste incidente de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a transmis că sprijinul european pentru Kiev nu va fi slăbit.

„Unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei nu va fi frântă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne diviza”, a afirmat Costa.

El a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei și a insistat asupra necesității unei poziții europene comune.

„Trebuie să continuăm să lucrăm uniți pentru o pace justă și durabilă”, a declarat președintele Consiliului European.

Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene

Republica Moldova a fost o altă temă importantă a întâlnirii de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a declarat că România își dorește ca aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană să continue într-un ritm susținut. Antonio Costa a mulțumit Bucureștiului pentru susținerea oferită Chișinăului.

„Sunt, de asemenea, recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova în parcursul său către Uniunea Europeană. Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică, din punct de vedere politic și economic. Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră”, a declarat Costa.

Președintele Consiliului European a susținut că fiecare extindere a făcut Europa mai puternică atât politic, cât și economic și a descris procesul drept una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Uniunii. În opinia sa, aceeași logică se aplică acum Balcanilor de Vest, Ucrainei și Republicii Moldova.

„Ceea ce s-a aplicat extinderilor anterioare se aplică și Balcanilor de Vest, Ucrainei și, bineînțeles, Republicii Moldova. Toate reprezintă oportunități importante pentru viitorul Uniunii noastre. Și trebuie să menținem actualul impuls real al procesului de aderare, un proces bazat pe merite, în cadrul căruia anul acesta au fost atinse mai multe etape importante”, a mai declarat Costa.

De ce a venit António Costa la București

Vizita de joi face parte din turneul anual „Tour des Capitales” al președintelui Consiliului European. Costa discută direct cu șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană pentru a pregăti agenda europeană din lunile următoare, cu accent pe viitorul buget pe termen lung al UE și pe viitoarele reuniuni ale Consiliului European.

Înainte de București, Antonio Costa a avut miercuri întâlniri în Luxemburg, Zagreb și Budapesta. După întâlnirea cu Nicușor Dan, programul său de joi continuă la Sofia și Atena. La finalul declarației de la Cotroceni, președintele Consiliului European a insistat că principalul avantaj al Uniunii într-o perioadă geopolitică dificilă este capacitatea statelor membre de a rămâne împreună.

„Unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa.

El i-a transmis lui Nicușor Dan că România va continua să aibă „un rol fundamental” în construirea unei Uniuni Europene „mai puternice, mai sigure și mai reziliente”.

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