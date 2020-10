Știri Externe Americanii au realizat o aplicație care detectează asimptomaticii Covid-19 prin tuse înregistrată pe telefon De Viorel Tudorache,

Cercetătorii americani de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au descoperit că persoanele infectate cu noul coronavirus, dar care sunt asimptomatice pot fi deosebite de persoanele sănătoase prin modul în care tușesc. Diferențele nu sunt perceptibile pentru urechea umană, dar pot totuși să ajute la identificarea asimptomaticilor, în afara testării, cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit site-ului Edupedu.ro, care citează portalul MIT.edu. Sursa citează un raport publicat în IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, care se referă la un model de folosire a inteligenței artificiale ce face diferența între tusea persoanelor infectate, dar asimptomatice de cea a persoanelor sănătoase. Modelul folosește înregistrări ale tusei, transmise voluntar de diverse persoane prin intermediul browserelor, pe telefon mobil sau laptop.