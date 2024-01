Trupele Diviziei 98 a IDF au atacat un tunel situat sub cimitirul Bani Suheila din orașul Khan Yunis, sudul Fâșiei Gaza, a informat luni, 29 ianuarie, armata israeliană.

În timp ce inspectau subteranul, unde au ajuns pe baza informațiilor primite de la teroriști capturați, „militarii au găsit explozibili și uși glisante și au eliminat teroriștii care se aflau în interior”.

Forțele israeliene au identificat biroul comandantului batalionului estic din Brigada Khan Yunis, din aripa militară Hamas, de unde au fost conduse și coordonate atacurile din 7 octombrie.

Au fost găsite o sală de operațiuni militare, un centru de comandă și control și „locuințe” ale înalților oficiali ai organizației teroriste Hamas.

