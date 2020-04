Artiștii care au readus viață în fotografii cu străzile goale din țară: „Am vrut să transmitem un mesaj mai optimist, plin de culoare”

De Andreea Archip,

O căprioară își înmoaie picioarele în Dâmbovița, un personaj de la circ dansează pe mijlocul Căii Victoriei, un motan uriaș a ieșit pe străzile din Cluj. Nu se întâmplă asta în realitate. Sau poate că se întâmplă și nu știm, de vreme ce suntem în izolare.

Străzile goale au fost umplute cu o personaje colorate de ilustratori, într-un proiect gândit și realizat de artiștii de la Komiti. Șapte fotografi aveau deja în minte proiectul de multă vreme, doar că acum au găsit un moment prielnic.

Locurile goale au fost ocupate de personaje colorate

“Am zis să profităm de ocazie și să facem niște poze cu orașul gol, asta am putut să facem în weekend, dimineața, după care am zis să facem noi o tură de ilustrație cu doi dintre colegii noștri. Doar că nu au avut timp și atunci ne-am gândit să implicăm mai multă lume. Și cred că ideea asta a fost foarte bună, că așa am ajuns la mulți ilustratori talentați și din Cluj, și din țară. Și a venit natural totul”, povestește Gabriel Aldea, unul dintre inițiatori.

Fotografiile care ajută comunitatea

Imaginile realizate nu doar sugerează că va fi bine în final, ele fac și bine efectiv. “Noi am dat drumul la proiect, am văzut că merge bine și că lumea apreciază ilustrațiile și atunci ne-am gândim că ar fi o idee bună să ai tabloul acasă, într-o ramă, să-ți amintească de perioada asta, dar să-ți dea un mesaj mai optimist, mai plin de culoare. Și atunci am stabilit că facem o serie limitată, câte zece bucăți pentru fiecare ilustrație și banii să-i donăm pentru asociația Civic Suport din Cluj”, mai spune Gabriel.

Asociația Civic Suport își propune coordonarea unui centru de răspuns rapid cu privire la persoanele și grupurile vulnerabile în această perioadă.

Artiștii nu mai ies pe teren și încearcă să-și continue proiectele de acasă, fac ședințe zilnic. Și așteaptă momentul când pe străzile goale din fotografiile lor vor putea ieși românii, să vadă singuri dacă personajele mai sunt acolo.