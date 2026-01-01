Mii de oameni au ales să întâmpine Noul An în stradă, iar muncitorii asiaticii din țara noastră s-au distrat pe cinste, dansând și strigând în timp ce Cristi Minculescu, solistul trupei Iris, a susținut un recital. În public, nepalezii care lucrează în România au fost impresionați de muzica românească.

Bucureștenii și turiștii s-au bucurat de un eveniment care a îmbinat muzica live cu elemente vizuale spectaculoase.

Potrivit unui comunicat al administrației locale, Revelionul din sectorul 3 a oferit publicului, la miezul nopții, un spectacol multimedia complex, care a inclus: jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale, concerte live susținute de artiști cunoscuți.

Pe scena din Piața Alba Iulia au putut fi văzuți: AZUR – 20.00; 3 Sud Est – 21.00; Spitalul de Urgență – 22.00; Arsenium (ex O-Zone) – 23.00; IRIS – 23.50; 0.10.





