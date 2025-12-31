Bucureștenii sunt așteptați în Piața Alba Iulia

În București, singurul eveniment în stradă este cel din Piața Alba Iulia, unde distracția începe la ora 19.00. Programul combină muzica live cu efecte vizuale impresionante, iar la miezul nopții publicul va putea urmări un spectacol multimedia cu lumini, lasere, artificii și efecte speciale.

Pe scenă vor urca, pe rând, Azur (20.00), 3 Sud Est (21.00), Spitalul de Urgență (22.00), Arsenium – fost membru O-Zone (23.00), Iris (23.50 și 0.10). Organizatorii precizează că evenimentul este gândit pentru toate vârstele.

Revelion în stradă la Cluj-Napoca și la Iași

La Cluj-Napoca, Revelionul 2026 se sărbătorește în Piața Unirii. Programul începe la ora 22.00 cu grupul vocal Anatholis, urmat de concertul Hara la 23.00.

La miezul nopții este programat un spectacol de drone și lumini, iar de la 0.15 atmosfera va fi întreținută de Score Band. Accesul este liber.

La Iași, evenimentele se desfășoară în Piața Palatului Culturii. Programul debutează la 18.30 cu „Revelionul Copiilor”, dedicat familiilor.

De la ora 20.00 are loc un concert de muzică populară, iar de la 22.00 urcă pe scenă DJ Johnny W, Spike și Vunk. Trecerea în noul an va fi marcată de un show cu lasere, drone, efecte vizuale și artificii.

Craiova și Constanța sunt pregătite pentru spectacolul în aer liber

Locuitorii din Craiova sunt invitați pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate, unde vor avea parte de muzică live, DJ cunoscuți și un spectacol piromuzical la miezul nopții.

Momentul central al serii este concertul susținut de Alex Velea, iar petrecerea continuă cu DJ Emil Safta, sub animația lui MC Tom Crîngureanu.

La Constanța, Revelionul în aer liber are loc în parcarea de la Sala Sporturilor. Programul începe la 21.30 și include concerte live și un spectacol de lumini și lasere, cu Smiley, DJ Pierre DVară și Lucian Colareza pe scenă.

Focuri de artificii, la Timișoara și Ploiești, show de lasere, la Brașov

În Timișoara, evenimentele din Piața Victoriei încep la ora 22.00 cu un concert al trupelor locale. La 23.00 va concerta Ruslana, artista ucraineană laureată Eurovision 2004.

La miezul nopții are loc un foc de artificii, urmat de concertul trupei Lupii lui Calancea. După ora 1.00, distracția continuă cu un after party susținut de DJ Sean Norvis.

Brașov găzduiește Revelionul Kiss FM 2026 în Piața Sfatului, de la ora 19.30. Programul include DJ Kiss FM, muzică grecească interpretată de Christian Juncu și Cosmin Marghele, seturi semnate de Claudiu Albu, Altoo și Adrian Șaguna, precum și un show de lasere la miezul nopții.

Anul acesta, orașul renunță la focurile de artificii.

La Ploiești, Primăria organizează „Party Retrologia” în parcarea Palatului Culturii, de la ora 22.00. Evenimentul îmbină muzica retro cu un spectacol modern, susținut de DJ iuLio. La ora 0.00 este programat un foc de artificii de aproximativ 10 minute.

Evenimente similare la Galați, Oradea, Sibiu sau Brăila

La Galați, evenimentul va fi organizat în centrul oraşului, pe strada Domnească, tronsonul cuprins între strada Navelor şi strada Brăilei, cu începere de la ora 22.00. Accesul este gratuit.

„Vă așteptăm să întâmpinăm împreună anul 2026, în inima Galațiului. Fără focuri de artificii, dar cu muzică live, energie și atmosferă de sărbătoare”, transmit organizatorii. Pe scenă vor urca DJ/MC BosQu, White Trumpet și DJ Andra Poka.

În Oradea, petrecerea din Piața Unirii începe la 22.00 cu DJ Cervinski, urmat de AlbWho de la 23.00 până la 1.00.

Trecerea în 2026 va fi marcată de un spectacol de artificii. În plus, patinoarul și roata panoramică vor rămâne deschise pe durata nopții.

La Sibiu, noaptea de Revelion se desfășoară în Piața Mare, unde vor concerta trupa Cargo și DJ Funky Drop.

Evenimentul va fi completat de jocuri de lumini și tradiționala numărătoare inversă, transformând centrul orașului într-un spațiu al sărbătorii și al bucuriei colective.

Autoritățile locale din Brăila organizează petrecerea de Revelion în aer liber în Piața Independenței.

Atmosfera va fi încălzită, începând cu ora 22.40, de Maria Gabriela Constantin, urmând ca Andreea Bănică să încingă atmosfera, timp de o oră, de la 23.00 până la miezul nopții, cu cele mai cunoscute melodii ale sale. La ora 0.00, la cumpăna dintre ani, laserele și artificiile vor colora cerul Brăilei.

