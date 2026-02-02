Față de luna noiembrie 2025, creșterea a fost de 0,92%.

La finalul lunii decembrie, 70,8% din polițele active erau încheiate în mediul urban, iar 29,2% în mediul rural, potrivit aceleiași surse.

În funcție de tipul locuinței, 94,2% dintre asigurări vizau locuințe de tip A, construite din materiale durabile, iar restul de 5,8% erau pentru locuințe de tip B, realizate din materiale mai puțin rezistente, precum cărămidă nearsă.

Distribuția regională arată că cele mai multe polițe active se regăsesc în Transilvania (20,5%), Muntenia (19,9%) și București (18,5%). La polul opus, cele mai puține polițe sunt în Maramureș (3,2%) și Bucovina (3,5%).

PAID, activ din iulie 2010, are ca obiectiv protejarea tuturor locuințelor din România împotriva riscurilor de catastrofă naturală, precum cutremure, inundații și alunecări de teren.

Costul unei polițe este de 130 de lei pentru locuințele de tip A, cu o sumă asigurată maximă de 100.000 de lei, și 50 de euro pentru locuințele de tip B, cu o acoperire de 50.000 de lei.

Prețul asigurărilor PAID ar putea crește.

România are oficial aproape 10 milioane de locuințe, iar dintre acestea, peste 2,5 milioane sunt declarate ca fiind neocupate, potrivit datelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor 2021, publicate de INS.