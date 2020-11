Felicia Gavril, asistentă medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piatra Neamţ, spune că în urmă cu o săptămână o internase cu COVID-19 pe mama sa, Tatian Gavril.

„Am ajutat-o când a fost internată pe secţia de chirurgie, unde lucrez. Când starea i s-a înrăutăţit, a fost internată la ATI. Medicii de acolo s-au ocupat foarte frumos de ea, i-au dat cel mai bun tratamet la momentul respectiv. Starea ei a fost mai gravă, dar începuse să o ia pe o pantă ascendentă, pentru că tratamentul funcţiona şi mergea spre bine”, relatează Felicia Gavril.

De mama mea s-a ocupat chiar medicul erou care a încercat să salveze bolnavii. Este un medic desăvârşit din punct de vedere profesional şi se ocupa aşa de frumos de pacienţi. M-a asigurat că o să fie bine. Am asigurat-o pe mama că o să fie bine, că o să o iau vie din spital şi tratamentul va funcţiona. I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere. Felicia Gavril:

Felicia Gavril spune că în mai puţin de 10 minute s-a întâmplat toată tragedia.

„Aseară am plecat acasă să duc o parte din bagaje, am coborât…În mai puţin de 10 minute s-a întâmplat totul. Am auzit în drum spre casă că este fum la spital şi m-am întors să mă asigur că nu se întrerupe oxigenul de care mama mea avea atâta nevoie. M-am echipat iar în combinezon, am intrat în secţia mea de chirurgie, era un fum gros, m-am apropiat şi am văzut multe paturi cu cadavre (…) Am fugit în secţia unde era mama mea şi am găsit salonul carbonizat. Am căutat-o prin UPU”, mai spune Felicia Gavril, care precizează că incendiul se teminase când a intrat.

Tatiana Gavril saz Mama Tatiana este una din victimele incendiului de la Piatra Neamţ. A crescut, timp de 25 de ani, pe lângă cei 6 copii ai ei, alte zeci de copii abandonați.

Citeşte şi:

Dr. Elena Copaciu, medic ATI: ”Tragedia de la Neamț se poate repeta în orice secție Covid, unde dăm și 60 de litri de oxigen pe minut”

PARTENERI - GSP.RO Gestul făcut de Ronaldo după ce el și iubita lui au fost puși să aștepte 40 de minute la restaurant. "Clienții erau toți șocați"

PARTENERI - PLAYTECH Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2020. Taurii fac curățenie în viață și aruncă la gunoi cele mai supărătoare situații

Știrileprotv.ro Orice improvizație dintr-un spital poate provoca o tragedie. Cum ar trebui să fie dotate acestea, potrivit legii