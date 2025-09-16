Asteroidul va atinge distanța minimă față de Pământ

Asteroidul 2025 FA22, considerat „potențial periculos”, va trece aproape de Pământ cu peste 38.000 de kilometri pe oră. Cercetătorii au preconizat că roca spațială, descoperită la începutul acestui an, avea o șansă mică de a lovi planeta noastră în 2089, relatează Live Science.

Acest lucru ce i-a adus, temporar, un loc în fruntea listei de riscuri de impact a Agenției Spațiale Europene (ESA). În urma unor noi observații, însă, nu mai este considerat o amenințare iminentă.

Roca spațială, denumită 2025 FA22, are un diametru cuprins între 130 și 290 de metri. Ea va atinge distanța minimă față de noi în primele ore ale zilei de joi, 18 septembrie, apropiindu-se la 835.000 de kilometri de planeta noastră, potrivit cercetătorilor.

Avea o șansă de 0,01% să lovească Pământul

Asteroidul 2025 FA22 a fost descoperit inițial în martie de telescopul Pan-STARRS 2 din Hawaii. S-a dezvăluit ulterior că are o șansă de 0,01% să lovească Pământul atunci când se va întoarce pentru un alt survol apropiat de Pământ pe 23 septembrie 2089.

„Cu toate acestea, observațiile ulterioare de înaltă prioritate le-au permis astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului și să excludă orice risc de impact”, potrivit unui nou comunicat ESA. Asteroidul 2025 FA22 a fost eliminat complet de pe lista de riscuri a ESA în luna mai.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

De asemenea, despre un alt asteroid, numit 2024 YR4, s-a prezis că va avea o șansă mult mai mare de a lovi planeta noastră în 2032. Ulterior, NASA a anunțat că acesta nu mai reprezintă o amenințare, șansele ca asteroidul să se ciocnească cu planeta noastră scăzând aproape la zero.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE