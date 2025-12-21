Poliția a declarat inițial că zece persoane au fost ucise, dar ulterior a revizuit bilanțul la nouă victime. Motivul atacului rămâne neclar. Atacatorii, aflați în două vehicule, au vizat clienții tavernei și au continuat să tragă în timp ce oamenii fugeau.

Printre victime se numără și un șofer de la un serviciu online de închiriere auto, care se afla în fața barului. 

Generalul-maior Fred Kekana, comisar provincial de poliție, a confirmat această informație pentru televiziunea SABC.

Este al doilea atac armat în masă din Africa de Sud în luna decembrie 2025. 

Pe 6 decembrie, un atac similar a avut loc într-un hostel lângă Pretoria, soldat cu 12 morți, inclusiv un copil de trei ani.

Africa de Sud se confruntă cu o rată ridicată a criminalității, alimentată de rețele organizate, violența bandelor și concurența dintre afacerile informale. 

Poliția a anunțat că a început o căutare a atacatorilor. Răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica motivul atacului și pentru a-i prinde pe făptași.

Bekkersdal, locul atacului, este descris ca o zonă săracă, situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud. 

