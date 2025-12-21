Poliția a declarat inițial că zece persoane au fost ucise, dar ulterior a revizuit bilanțul la nouă victime. Motivul atacului rămâne neclar. Atacatorii, aflați în două vehicule, au vizat clienții tavernei și au continuat să tragă în timp ce oamenii fugeau.

Big Breaking 🚨



10 people were killed

10 others were injured



After gunmen opened fire at a tavern in Bekkersdal Township west of Johannesburg, South Africa. pic.twitter.com/fnO60AtH59 — Globally Pop (@GloballyPop) December 21, 2025

Printre victime se numără și un șofer de la un serviciu online de închiriere auto, care se afla în fața barului.

Generalul-maior Fred Kekana, comisar provincial de poliție, a confirmat această informație pentru televiziunea SABC.

Este al doilea atac armat în masă din Africa de Sud în luna decembrie 2025.

Pe 6 decembrie, un atac similar a avut loc într-un hostel lângă Pretoria, soldat cu 12 morți, inclusiv un copil de trei ani.

Africa de Sud se confruntă cu o rată ridicată a criminalității, alimentată de rețele organizate, violența bandelor și concurența dintre afacerile informale.

Poliția a anunțat că a început o căutare a atacatorilor. Răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica motivul atacului și pentru a-i prinde pe făptași.

Bekkersdal, locul atacului, este descris ca o zonă săracă, situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud.

