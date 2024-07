Primarul Tel Avivului, Ron Huldai, a transmis pe reţelele sociale că oraşul este în alertă maximă după atacul cu drone.

Locuitorii din cartierul central Tel Aviv au descris ceea ce au trăit noaptea trecută.

„Toată clădirea s-a cutremurat”, a spus Alon, un locuitor din zonă.

„Geamurile vecinilor mei s-au spart, așa că eram sigur că ceva a lovit clădirea. Abia când am ieșit afară, mi-am dat seama că mai multe clădiri au fost avariate”, a adăugat acesta.

