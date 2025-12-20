Potrivit Kyiv Independent, atacul Rusiei a avut loc în contextul unor atacuri repetate asupra acestei zone strategice.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a declarat pe Telegram: „Ieri seară, Rusia a efectuat un atac cu rachete asupra unei instalații de infrastructură portuară din regiunea Odesa. Unele dintre victime se aflau într-un autobuz care se afla în epicentrul atacului”.

Atacul a provocat un incendiu într-o parcare de camioane din zonă, conform guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Acesta a menționat că rachetele balistice rusești au „atacat masiv” instalația portuară. Serviciul de Urgență de Stat a raportat că vehiculele din apropiere au fost avariate, iar toate incendiile au fost stinse.

Forțele Aeriene ucrainene au emis o avertizare privind amenințarea cu rachete balistice rusești la ora 21.00, ora locală, pe 19 decembrie.

Explozii au fost raportate în regiunea Odesa la scurt timp după aceea.

Infrastructura portuară din Odesa este frecvent ținta atacurilor rusești, provocând întreruperi de curent și lipsă de apă pentru locuitori.

În noaptea precedentă, un atac cu drone rusești a avariat un pod pe autostrada M15 (Odesa-Reni), determinând Moldova să închidă punctele de trecere a frontierei din apropiere.

„Inamicul continuă să bombardeze regiunea noastră non-stop, dar facem tot posibilul pentru a asigura siguranța oamenilor și a menține transportul și logistica în funcțiune”, a transmis guvernatorul Kiper.

Aceste atacuri fac parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei împotriva infrastructurii critice ucrainene, vizând în special sistemele civile de energie și utilități.

