De ce îi admiră tinerii români pe frații Tate. „Au fost tatăl de care am avut nevoie ca să fiu un bărbat sănătos și puternic” 

„Sper ca oamenii să înțeleagă că nu toți fanii lui Tate sunt răi. Pur și simplu aveam nevoie de acel cineva care să ne trezească” – Ștefan, 17 ani.

„Ei au fost tatăl de care am avut nevoie să mă învețe cum să fiu un bărbat sănătos și puternic” – Robert, 21 de ani.

„Sunt un simbol pentru majoritatea bărbaților care sunt slăbiți atât fizic, cât și mental în zilele noastre” – Cezar, 24 de ani.

„Ne-a învățat să spunem nu la orice abuz, fie că e vorba de botnițe, de vaccinuri criminale sau propagande neomarxiste degenerate” – Andrei, 18 ani.

Popularitatea lui Andrew Tate, 36 de ani, fost kickboxer profesionist, a explodat anul trecut. Filmările în care apare în mașini de lux, cu teancuri de bani și arme, vorbind despre rolul femeilor și al bărbaților în societate au milioane de vizualizări. Tot anul trecut, platformele Facebook, Instagram și YouTube i-au închis conturile din cauza mesajelor considerate periculoase pentru tineri.

Viziunile promovate de Tate – de pildă, că victimele violurilor poartă o vină – au fost catalogate drept extrem de misogine și sexiste. Presa străină îl numește „regele masculinității toxice”.

Andrew și Tristan Tate. Fotografie de pe contul lor de Facebook

Miliarde de vizualizări

Alături de fratele său, Tristan, 34 de ani, Andrew Tate se află în arest preventiv de la finalul lunii decembrie, sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Acest lucru nu le-a știrbit însă din popularitate.

Clipurile cu ei continuă să circule intens în online, mai ales pe TikTok, unde au fost vizionate de peste 11,5 miliarde de ori, potrivit The Guardian. Pe Twitter, singura platformă la care mai are cont, Andrew Tate este urmărit de peste 4,6 milioane de persoane. În mare parte, fanii sunt bărbați tineri și adolescenți.

În Grecia, de exemplu, peste 500 de persoane au ieșit în stradă, săptămâna trecută, și au cerut eliberarea fraților Tate. Mulțimea a scandat „Free top G”, o prescurtare pentru „gangster de top”, expresie care a fost popularizată de Tate și de fanii lor pentru orice persoană pe care o consideră respectabilă.

Libertatea a vorbit cu patru tineri români care se declară fani ai fraților Tate, pentru a înțelege care sunt motivele pentru care îi apreciază pe cei doi.

Ștefan, 17 ani: „Îi admir pentru că spun lucrurilor pe nume”

Ștefan are 17 ani, este elev la un liceu din Bacău și este pasionat de kickboxing. A auzit prima dată de Andrew Tate și de fratele lui prin primăvara anului trecut de la un coleg de antrenamente. „La început, nu le-am acordat prea multă atenție, pentru că eram mai ignorant, dar apoi mi-am dat seama că am ce învăța de la ei”, spune adolescentul într-o discuție cu Libertatea.

Ștefan a fost cucerit în primul rând de povestea de viață a fraților Tate, născuți în Statele Unite și crescuți în Marea Britanie. „Îmi place că nu sunt niște băiețași de cartier care se dau smardoi. Amândoi au luptat în ring când erau săraci lipiți, au fost disciplinați și își respectă părinții”.

Hunter Johnson, directorul executiv al The Man Cave, un program școlar australian care promovează masculinitatea sănătoasă, spune că Tate are priză la tineri pentru că le vorbește despre lucruri pe care ei le consideră importante, precum fitness și business. Și le dă încredere că, dacă muncesc suficient, vor avea succes, așa cum s-a întâmplat în cazul lui.

Teoria e confirmată de Ștefan.

Îi admir pentru că spun lucrurilor pe nume, învață băieții și bărbații tineri ca mine să nu fie lași, să fie disciplinați, ambițioși, să muncească din greu și să meargă la sală. Ștefan, fan frații Tate:

„Tinerilor le lipsesc modelele masculine sănătoase”

„Dar există și o parte toxică a conținutului său, mai ales în ce privește tratamentul femeilor”, punctează Johnson pentru The Sydney Morning Herald. Acesta atrage atenția că mentalitatea unui adolescent este ușor de manipulat de către oameni ca Tate, mai ales într-o lume în care „lipsesc modelele masculine sănătoase”.

„Tate e ca tata. Ne spune exact ce avem nevoie să auzim, nu ceea ce vrem să auzim. Dacă fratele meu e gras, eu nu-i spun că arată ca Hercule – așa îi fac doar rău. Prin cuvintele lui ne face să suferim pe moment ca apoi să ne fixăm viața. E un joc de manipulare extrem de puternic și extrem de benefic. Eu îl numesc motivație infinită”, explică adolescentul.

Pe cei care îi contestă pe frații Tate și le critică mesajele îi descrie drept oameni aroganți și leneși, care nu sunt dispuși să învețe ceva din experiența altora. Întrebat despre acuzațiile grave care îi țin în arest preventiv pe milionarii britanici, Ștefan răspunde ferm: „Cred că sunt 100% nevinovați! Sunt sigur că n-ar face așa ceva vreodată!”.

„Și sper ca oamenii să înțeleagă că nu toți fanii lui Tate sunt răi. Pur și simplu aveam nevoie de acel cineva care să ne trezească”, încheie băiatul discuția.

Robert, 21 de ani: „Ei au fost tatăl de care am avut nevoie”

Robert, un tânăr care locuiește în București, i-a descoperit pe frații Tate prin intermediul social media, în timp ce urmărea secvențe cu citate motivaționale. Era vara lui 2022 și imediat s-a simțit „motivat să nu mai procrastinez și să lucrez la mine”.

Astăzi, spune că cei doi frați i-au „schimbat viața din rău în bine”. Robert a acceptat să vorbească cu Libertatea pe Facebook, platformă unde face parte și dintr-un grup de fani ai fraților Tate.

Andrew Tate

Ce se învață la „universitatea” online a fraților Tate

Tânărul a urmat și cursurile online ale Hustler’s University, devenită acum The Real World, înființată de cei doi influenceri. „În universitatea lor am învățat skill-uri care mi-au adus bani, m-au învățat să iubesc femeile, să le protejez, să-mi pun viața în joc pentru ele. Am învățat și despre crypto, iar acum studiez copywriting”.

Tânărul spune că datorită celor doi astăzi are mai multă încredere în el.

Mi-au oferit multă încredere în mine, în masculinitatea mea, m-au ajutat să devin un bărbat stoic și perspicace. Robert, fan al fraților Tate:

„Ei au fost tatăl de care am avut nevoie să mă învețe cum să fiu un bărbat sănătos și puternic, să protejez și să iubesc persoanele din jur și să mă autodepășesc în fiecare zi, să devin mai bun în toate ariile vieții”, spune Robert.

Andrew Tate, la fel ca mulți alții, a profitat de faptul că oamenii care se simt lipsiți de drepturi caută îndrumare și speranță prin intermediul internetului, arată o analiză The Conversation. Astfel, el face parte dintr-o nouă ierarhie socială care se formează în jurul celor care se simt dezamăgiți de liderii convenționali.

Tate este proiectat adesea drept un sfătuitor al „bărbaților pierduți”, un personaj care are capacitatea să-i ajute să-și rezolve problemele, este de părere Paul TJ French, doctorand în drept penal și criminologie. Iar mulți dintre adepții lui sunt tineri fără experiență și ușor impresionabili, mai spune acesta.

„Dezgustat” de arestul preventiv

Robert, care crede în nevinovăția influencerilor, se declară „dezgustat” de acuzațiile care li se aduc celor doi și de faptul că sunt în închisoare. „Nu există nici până în ziua de azi dovezi că ar fi săvârșit aceste fapte. Presupusele victime chiar l-au apărat și au spus că Andrew e nevinovat și că n-ar face asemenea lucruri niciodată”.

Tânărul se referă la două tinere care au apărut în media și au declarat că ele sunt prietene cu frații Tate, nu victime, așa cum apar, oficial, în dosarul de trafic de persoane. Ambele tinere au tatuat mesajul „Tate Owned” (proprietatea lui Tate – trad.).

Cezar, 24 de ani: „Câteodată enervează oamenii pentru a-i motiva”

Cezar este un tânăr din București și a început să-i urmărească pe cei doi britanici cu trei luni înainte de a fi arestați. Spune că i-a descoperit pe YouTube, unde urmărea deja mai multe canale de antreprenoriat, iar într-o zi a primit recomandare să-l urmărească și pe cel al fraților Tate.

„Aceștia sunt un simbol pentru majoritatea bărbaților care sunt slăbiți atât fizic, cât și mental în zilele noastre”, descrie tânărul motivele pentru care a devenit un urmăritor fidel. Asta, alături de admirația pentru „realizările lor sportive și financiare”.

În ce privește mesajele sexiste și ofensatoare ale influencerilor, tânărul este convins că este doar o metodă prin care Andrew și Tristan Tate vor să-și ambiționeze fanii. „Cred că încearcă uneori să enerveze oamenii pentru a-i motiva să evolueze. D-asta se laudă mereu și se leagă de aspectul fizic al anumitor persoane. N-am mai văzut pe cineva care să motiveze în acest mod și de aceea respect intenția lor autentică de a determina oamenii să devină versiuni mai bune ale lor”.

La fel ca restul, și Cezar crede în nevinovăția fraților și aduce în discuție numeroasele fapte bune ale acestora. Printre ele, susținerea unor adăposturi de câini din București și „făceau pariuri cu alți influenceri, pierzătorul fiind obligat să doneze o anumită sumă de bani” pentru diferite persoane care le cereau ajutorul, explică tânărul.

Andrei, 18 ani: „Noi, milioane de tineri din întreaga lume, îi iubim”

L-am abordat pe Andrei, un licean din Buzău, pe Instagram, unde postase un comentariu de susținere pentru frații Tate. I-am spus că am vrea să aflăm motivele pentru care îi admiră pe cei doi. „Frații Tate sunt nevinovați”, a fost prima replică a tânărului.

Noi, milioane de tineri din întreaga lume, îi iubim pentru că ne-au inspirat şi educat să devenim puternici din toate punctele de vedere, ca să putem lupta cu corupția, cu sclavia. Să spunem nu la orice abuz, fie că e vorba de botnițe, de vaccinuri criminale sau propagande neomarxiste degenerate.

Andrei a auzit de milionarii Tate în aprilie 2022, când a văzut o știre la televizor. Atunci, procurorii DIICOT și polițiștii au făcut percheziții la vila din Voluntari a celor doi, după ce au fost acuzați că au sechestrat o tânără din Statele Unite.

„M-a intrigat ştirea şi am început să mă documentez intens despre persoana lor, pentru că aşa fac mereu când vreau să aflu un adevăr. Majoritatea oamenilor cum văd o ştire, deja o cred, d-asta arată țara şi lumea aşa cum arată în prezent”, spune Andrei.

Robert Lawson, profesor asociat de sociolingvistică la Birmingham City University din Marea Britanie, a explicat în podcastul „Today, Explained” că Tate este atât de seducător pentru că imaginea masculinității pe care o prezintă este una foarte bine înrădăcinată în caracteristicile masculine tradiționale.

„Promovează intens ideea de mascul alfa, de bărbat care deține controlul, care știe întotdeauna ce face, care obține întotdeauna ceea ce vrea, ideea că bărbatul este infailibil. Cred că unii bărbați și băieți pot vedea asta ca pe o trăsătură deosebit de atrăgătoare”.

Anchetatorii au reuşit să identifice şi să pună sub sechestru 15 maşini de lux şi 10 imobile, case şi terenuri deţinute de fraţii Tate în România

„O educație masculină puternică, sănătoasă”

La fel ca Ștefan, și Andrei a fost impresionat de originea celor două vedete. „Tatăl lor a fost un om şi un tată deosebit. Militar, artist marțial, campion mondial la şah. Le-a insuflat fraților Tate o educație masculină puternică, sănătoasă, de care majoritatea băieților n-am avut parte, din păcate”.

Simte că Tate a umplut un gol important în educația și formarea lui: „Am învățat de la el că e foarte important să fiu disciplinat, să fiu în cea mai bună condiție fizică posibilă ca să am o minte puternică şi să pot proteja femeile şi copiii din jurul meu, pentru că asta e datoria noastră sacră.

Am învățat cât de important e să nu pierzi timpul cu droguri, jocuri video şi alte prostii de genul ăsta, cât de vital e să-ți dedici timpul educându-te şi îmbogățindu-te. Bogăția e necesară pentru a avea și libertate, pentru a nu fi supuşi abuzului autorităților cum sunt supuşi toți oamenii săraci”.

„Tate le spune tinerilor: «Sunteți importanți, masculinitatea voastră este necesară pentru a lupta împotriva tuturor schimbărilor care se întâmplă în lume». Femeile nu se mai bazează pe bărbați din punct de vedere financiar sau emoțional. Cineva ca Tate spune, practic, că vom lupta împotriva acestui lucru, revendicând acest sentiment de masculinitate primară, tradițională. Oferă un sentiment de reconectare cu propria masculinitate”, explică profesorul Lawson succesul influencerului în rândul tinerilor.

Derapajele sunt văzute ca „glume”

În plus, spune liceanul, e și distractiv să te uiți la clipurile făcute de frații Tate, pentru că sunt „foarte inteligenți şi amuzanți”.

„Scoate maceta, dă-i cu ea peste față și prinde-o de gât. Taci din gură, târfă”, spune Andrew Tate într-o filmare, arătând ce ar face dacă o parteneră l-a acuza că îl înșală. În alt clip, el o numește „târfă proastă” pe o fostă iubită care l-a acuzat că a lovit-o, conform The Guardian, care a analizat conținutul video promovat de starul online.

Întrebat ce părere are despre aceste derapaje, Andrei a răspuns scurt: „Sunt glume!”

Andrew Tate nu a zis niciodată: «Copii, voi trebuie să bateți femei. Uite aşa le bat eu!» Nu a instigat niciodată la nimic rău. Andrei, fan al fraților Tate:

