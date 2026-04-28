AutoItalia, premiată de Chery International în China: trei distincții pentru performanță, tehnologie și comunicare

În mai puțin de un an de la intrarea pe piața din România, evoluția brandului a fost remarcată la nivel global, fiind premiată pentru trei direcții esențiale: dezvoltarea accelerată a brandului, performanța în promovarea tehnologiei hibride și eficiența comunicării digitale.

Primul dintre acestea, NewStar Award, reflectă ritmul rapid de creștere înregistrat local. Într-un interval scurt de timp, rețeaua de dealeri s-a extins, vizibilitatea brandului a crescut, iar modelele din gama TIGGO au început să câștige interes în rândul publicului.

Un al doilea premiu, CSH Sales Pioneer Award, confirmă deschiderea pieței din România către tehnologia hibridă dezvoltată de Chery. Modelele TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH și TIGGO 9 CSH au contribuit la această evoluție, într-un context în care tot mai mulți clienți caută soluții de mobilitate eficiente, cu autonomie extinsă și consum redus.

Aceeași direcție este susținută și de performanța modelului TIGGO 4 HEV, care, deși disponibil local într-o altă formă de motorizare, utilizează aceeași arhitectură tehnologică bazată pe eficiență și optimizarea consumului.

Al treilea premiu, Live Streaming Benchmark Award, a fost acordat pentru rezultatele obținute în zona de comunicare digitală. Campaniile de live streaming realizate în România, în special de către dealerul Optimal Drive din Arad, au fost considerate un exemplu de bune practici la nivel internațional. Formatul a demonstrat capacitatea de a genera interes real pentru produse și de a aduce mesajul brandului mai aproape de public, într-un mod direct și accesibil.

Dincolo de recunoașterea primită, aceste rezultate reflectă o direcție clară: adaptarea rapidă la specificul pieței locale.

„Recunoașterea primită la nivel internațional confirmă direcția pe care am construit-o în România în ultimul an. Am crescut rapid, dar controlat, punând accent pe dezvoltarea rețelei și pe produse relevante pentru piața auto din România. Interesul crescut pentru tehnologia Chery Super Hybrid și pentru modelele din gama TIGGO arată că piața locală este din ce în ce mai deschisă către soluții eficiente de mobilitate, dar și către un raport corect între dotări, performanță și costuri de utilizare”, a declarat Adrian Narcis Ghiță, CEO Auto Italia.

Prin gama sa de modele și prin tehnologia Chery Super Hybrid (CSH), brandul propune o abordare orientată către utilizarea reală, în care eficiența și confortul sunt integrate fără a complica experiența de condus.

Rezultatele obținute la nivel internațional confirmă că această direcție începe să fie validată și la nivel local.

Foto: Chery