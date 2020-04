De Cristina Radu,

Guvernul Bangladesh a închis și cel mai mare bordel din districtul Rajbari al capitalei, notează The Guardian.

„Nu câștigăm prea mult, eu fac suficient cât să trăiesc de pe-o zi pe alta și cele mai multe dintre noi avem datorii. Ce se va întâmpla dacă lucrurile nu se vor îmbunătăți?”, spune o tânără de 26 de ani care lucrează într-un bordel din Goalanda de mai bine de șapte ani.

Guvernul a început deja să trimită pachete de mâncare și alte ajutoare zecilor de mii de femei care lucrează în această industrie. Prostituția este legală în Bangladesh.

„În bordelurile care intră în jurisdicția noastră avem cam 1.800 de lucrătoare sexuale. Am cerut 30 de kilograme de orez și 2.000 de taka (n.r. – aproximativ 22 de euro) pentru fiecare dintre aceste femei. Am primit un prim acord și sperăm că finanțarea ne va fi aprobată până la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat un oficial al Guvernului din subdistrictul Goalanda, potrivit The Guardian.

Personalul medical dintr-un spital de lângă bordelul din Goalanda spune că sunt necesare mai multe măsuri pentru a preveni transmiterea COVID-19 în bordelurile din Bangladesh.

„Bordelurile sunt foarte murdare, iar camerele sunt inuman de mici. Proprietarii construiesc strategic pentru a scoate profit: mai multe camere într-un spațiu mai mic”, spune un medic. „În aceași cameră, lucrătoarele sexuale trăiesc, muncesc și gătesc. Multe dintre ele împart aceeași toaletă”.

El a adăugat că multe femei care lucrează în aceste bordeluri sunt de multe ori reticente în a accesa serviciile medicale pentru că se tem ca vor fi umilite și stigmatizate.

Un studiu din 2016 arată că mai puțin de 10 la sută dintre lucrătoarele sexuale din Bangladesh au intrat voluntar în această industrie.

