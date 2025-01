Evoluția averii lui Trump în 2024

În ianuarie 2024, averea netă a lui Trump era estimată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, conform evaluării Forbes din septembrie 2023, pentru lista a celor mai bogați americani.

Această sumă era în scădere față de perioada în care a fost președinte, când averea sa ajunsese la 4 miliarde de dolari. Pe 26 martie 2024, averea lui Trump a crescut brusc la 6,4 miliarde de dolari în ziua în care compania-mamă a Truth Social a devenit publică.

Acțiunile companiei, listate sub simbolul DJT, au înregistrat o creștere semnificativă după finalizarea fuziunii inverse între Digital World Acquisition Corp și Trump Media & Technology Group (TMTG). În următoarele luni, averea lui Trump a fluctuat considerabil.

Pe 16 aprilie, a atins unul dintre cele mai scăzute puncte ale anului, la 3,67 miliarde de dolari, dar până la sfârșitul lunii a crescut din nou la 7,6 miliarde de dolari. În mai, averea sa a atins un maxim istoric de peste 8,1 miliarde de dolari, rămânând peste 5 miliarde de dolari pe tot parcursul lunii.

Interesant este că în aceeași perioadă, Trump a fost găsit vinovat în procesul intentat de E. Jean Carroll și condamnat la plata unor daune de 5 milioane de dolari. În iulie, un incident la un miting din Pennsylvania a dus la o creștere a acțiunilor TMTG, sporind averea lui Trump cu peste 1 miliard de dolari, ajungând la 6,1 miliarde.

Recomandări Alexandru Palii, investitorul imobiliar conectat la firmele oligarhilor ruși care au devalizat bănci, fonduri de pensii și UPET Târgoviște

În septembrie, Trump a anunțat că nu își va vinde acțiunile în TMTG. Conform Forbes, el a declarat: „Nu vând. Nu, îmi place.”

Pe 1 octombrie 2024, Trump a revenit pe lista Forbes 400, ocupând locul 319 cu o avere netă de 4,3 miliarde de dolari, după ce fusese exclus din listă în 2021 pentru prima dată în 25 de ani. La sfârșitul lunii octombrie, averea sa a atins din nou un vârf de 8 miliarde de dolari, pe măsură ce șansele sale de a câștiga alegerile creșteau. După victoria sa în alegerile prezidențiale din noiembrie, averea lui Trump s-a stabilizat în jurul valorii de 5,1 miliarde de dolari sau mai mult.

Video: Pregătiri la Washington D.C. pentru ziua inaugurării lui Donald Trump

Sursa: AFP

Activele lui Donald Trump

La 23 decembrie 2024, portofoliul de active al lui Trump valora 6,1 miliarde de dolari, plasându-l pe locul 530 în topul celor mai bogați oameni din lume. Cea mai mare parte a averii sale este legată de valoarea TMTG. Participația sa de 60% în companie reprezintă mai mult de jumătate din averea sa netă.

Trump mai deține aproximativ 1,1 miliarde de dolari în proprietăți imobiliare, inclusiv zgârie-nori, penthouse-uri, clădiri, case, hoteluri și terenuri de golf în întreaga lume. De asemenea, are o afacere de licențiere și vinde diverse produse, de la NFT-uri cu tematică Trump până la pantofi sport, biblii fabricate în China, chitare, parfumuri și ceasuri.

Recomandări Victor Ponta anunță că poate candida la alegerile prezidențiale 2025, deși Marcel Ciolacu a spus că îl va exclude din PSD: „Are o obligație față de PNL”

Cheltuielile anuale ale lui Trump

Între 2010 și 2019, Trump a cheltuit în medie aproximativ 130 de milioane de dolari anual, conform Forbes, care a avut acces la înregistrările bancare dezvăluite în decembrie în cadrul procesului său de fraudă civilă.

Veniturile lui Trump ca președinte

Forbes a raportat că Trump a câștigat mai mulți bani ca președinte în exercițiu decât orice alt președinte anterior. Afacerile sale diverse au generat venituri de aproximativ 2,4 miliarde de dolari și un venit de aproximativ 550 de milioane de dolari între 2017 și 2020.

Probleme legale

Trump se confruntă cu mai multe probleme legale. Procurorul general din New York, Letitia James, a declarat în decembrie că Trump va trebui să plătească 454 de milioane de dolari, plus dobândă, conform hotărârii din februarie în procesul său de fraudă civilă. Separat, sentința pentru cele 34 de condamnări pentru infracțiuni din procesul său de mituire a fost amânată după ce a devenit președinte-ales.

Datoriile lui Trump

Trump are datorii de peste 1,5 miliarde de dolari. Are împrumuturi pentru mai mult de 10 proprietăți și datorează peste 480 de milioane de dolari, plus dobândă, din procesul de fraudă civilă din New York, precum și potențial 92 de milioane de dolari lui Carroll din cele două penalități.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News