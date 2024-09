Avionul militar de tip L-39ZA a luat foc după ce s-a prăbuşit într-o zonă împădurită, cauzele prăbușirii nefiind încă anunțate de guvernul de la Sofia, care a precizat doar că a fost deschisă o anchetă. Avionul, de fabricaţie sovietică, fusese modernizat în 2022 pentru a fi adus la standardele NATO, a relatat Agerpres.

Cei doi piloți, născuţi în 1973 și 1996, nu au reuşit să se catapulteze şi au murit pe loc. „Erau dintre cei mai buni şi efectuaseră acest exerciţiu de mai multe ori”, a spus comandantul forţelor aeriene, Dimitar Petrov.

Bulgaria Miltary aircraft crashed during air show rehearsal at Graf Ignatievo air base – Video



Earlier today, President Rumen Radev participated in a demonstration flight of an F-16 fighter jet at the airbase at the invitation of the US Air Force. pic.twitter.com/2PbEzNhEgR