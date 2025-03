Incidentul s-a petrecut joi seara, la o expoziție la galeria „Kvadrat 500” din Sofia a grupului anonim de artiste feministe Guerrilla Girls din New York.

Un videoclip obținut de Svobodna Evropa arată că Mitrofanova a fost abordată inițial de o tânără care i-a spus că „aici nu este Moscova, aici este Europa”, iar ambasadoarea rusă a încercat să-i spună ceva în rusă.

🇧🇬 Russian ambassador forced to leave Bulgarian gallery



Eleonora Mitrofanova was driven out of the “Art of Disobedience” exhibition.

Visitors chanted “This is not Moscow” in protest.#Bulgaria #Russia #Diplomacy #Protest pic.twitter.com/gRXUdF87Xh