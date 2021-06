Un tată de 29 de ani, mama, 30 de ani, și fetița lor de 6 ani au pierit pe loc, băiatul de 10 ani a ajuns grav rănit la spital. E bilanțul unui carnaj de pe șosea, petrecut miercuri, în apropiere de Huedin. Mașina în care se afla familia din Moldova, care venea din Italia, a intrat pe contrasens pe o porțiune de drum drept și fără ca alte vehicule să fie pe șosea.

„S-a băgat pe contrasens şi n-am avut cum să evit. Nu venea spre Huedin nicio maşină, numai eu singur. Eu nu ştiu, a adormit sau ce Dumnezeu s-a întâmplat. Eu am claxonat, am bliţat, dar degeaba.”, a declarat sursei citate șoferul de TIR, care are 46 de ani și e din Aleșd, Bihor.

Imaginile pe care șoferul le-a văzut când a coborât din cabină, după impact, probabil nu le va uita niciodată. Fetița era aruncată din autovehiculul răsturnat lângă camionul lui, după ce fusese târât 50 de metri. Copila nu mai respira. În mașină, părinții ei erau încarcerați și fără viață.

Tot în afara autoturismului l-au găsit salvatorii și pe băiețelul de 10 ani. L-au resuscitat și l-au transportat apoi în stare gravă la spital.

