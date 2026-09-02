  • Enchilada este un fel de mâncare mexican care constă dintr -o tortilla de porumb rulată în jurul unei umpluturi și acoperită cu un sos, de cele mai multe ori pe bază de chili.

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Un scandal bizar între doi veri s-a transformat într-o tragedie, în Albuquerque, New Mexico, când un bărbat de 25 de ani a fost împușcat mortal într-o dispută legată de mâncare mexicană.

Tragedia a avut loc pe 31 august 2026, în jurul orei 23.00, într-un complex de apartamente. Potrivit poliției din Albuquerque, victima, Nathaniel Cavazos, a fost găsită într-o baltă de sânge pe o alee dintre două clădiri. Rănile provocate de gloanțe s-au dovedit a fi fatale.

Presupusul atacator, vărul său, Ervin Joaquin Gutierrez, 22 de ani, a fost arestat a doua zi și este acuzat de crimă. Cei doi veri petrecuseră noaptea consumând alcool, pregătind enchiladas, un preparat tradițional mexican.

Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei dispute despre cât de picante erau enchiladas pregătite de fiecare. Un martor, care se presupune că este un alt văr al celor implicați, a declarat că altercația a devenit rapid violentă.

Nathaniel l-ar fi lovit pe Gutierrez, după care acesta din urmă ar fi scos un pistol și l-ar fi confruntat pe vărul său, strigând: „Suntem familie! Suntem familie! Cum ai putut să-mi faci asta?”.

În timp ce Nathaniel se îndepărta, Gutierrez l-ar fi împușcat „de trei sau patru ori în spate”, conform declarațiilor martorului.

După incident, Gutierrez ar fi fugit de la locul faptei, dar a fost găsit și arestat a doua zi. Poliția a descoperit un pistol care îi aparținea victimei la aproximativ 10 metri de trupul acesteia.

Într-o serie de mesaje prezentate de martor, Gutierrez ar fi pretins că Nathaniel l-a amenințat anterior cu moartea.

„Nu am vrut să-l omor, dar nici nu am vrut să mă omoare pe mine”, a scris ucigașul. Gutierrez este reținut și a fost acuzat de omor calificat.

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