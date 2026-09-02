Germania a acuzat oficial Moscova că se află în spatele atacului

Autoritățile germane au acuzat oficial Rusia că ar fi în spatele atacului, care a vizat un avion de transport ucrainean. În replică, Berlin a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și a centrului cultural „Russian House” din Berlin, despre care se crede că ar fi implicat în activități de spionaj.

Rusia a respins acuzațiile privind implicarea în incidentul de la Leipzig și, miercuri, l-a convocat pe ambasadorul german pentru a protesta față de acțiunile considerate antirusești ale Berlinului.

Două atacuri separate au vizat infrastructura energetică din Germania

În paralel, o anchetă preliminară a fost deschisă după două incidente separate care au vizat infrastructura energetică din Germania. Marți noapte, la o stație Amprion din Bergheim, lângă Köln, au fost observate lumini puternice, urmate de un scurtcircuit ce a afectat mai multe linii electrice. Deși alimentarea populației nu a fost perturbată, ministrul de interne al landului, Herbert Reul, a calificat atacul drept „sabotaj anticonstituțional”.

Al doilea incident, produs marți dimineața în Brandenburg, a implicat distrugerea unor linii electrice printr-un proiectil, potrivit Euronews. Până acum, autoritățile nu au identificat suspecți în niciunul dintre cazuri, dar Reul a menționat că ancheta analizează posibile motive externe sau extremiste de stânga.

Legături Moscovei cu atacurile extremiste

Herbert Reul a amintit despre activitatea grupării de extremă stânga „Vulkangruppe”, care în decembrie 2025 a sabotat rețelele energetice din Berlin, lăsând mii de oameni fără energie electrică timp de aproape o săptămână. „Trebuie să investigăm. Acesta a fost un act intenționat, o crimă”, a subliniat Reul. „Mai multe sabotaje, mai multe atacuri hibride… astfel de interferențe nu se întâmplă departe, ci chiar la noi acasă”.

Ministrul a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice sunt, de fapt, atacuri asupra stabilității țării: „Cei care acționează astfel nu lovesc doar cabluri, ci vizează țara noastră”.

Mark Rutte: „Dovezile privind implicarea Moscovei sunt clare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de solidaritate cu Germania, în urma unei discuții cu cancelarul Friedrich Merz referitoare la atacul hibrid orchestrat de Rusia la Leipzig, pe data de 14 august.

Șeful Alianței Nord-Atlantice a subliniat că dovezile implicării Moscovei sunt incontestabile și a salutat măsurile de răspuns anunțate de autoritățile de la Berlin, reafirmând totodată angajamentul „de fier” al NATO pentru apărarea colectivă a tuturor statelor membre.

„Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris Rutte pe X.

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