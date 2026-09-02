Germania a acuzat oficial Moscova că se află în spatele atacului

Autoritățile germane au acuzat oficial Rusia că ar fi în spatele atacului, care a vizat un avion de transport ucrainean. În replică, Berlin a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și a centrului cultural „Russian House” din Berlin, despre care se crede că ar fi implicat în activități de spionaj.

Rusia a respins acuzațiile privind implicarea în incidentul de la Leipzig și, miercuri, l-a convocat pe ambasadorul german pentru a protesta față de acțiunile considerate antirusești ale Berlinului.

🇩🇪|🇺🇦 ALERTE - Un drone transportant un engin explosif non identifié a été découvert hier soir à l'aéroport de Leipzig-Halle, en Allemagne, hub logistique clé pour l'OTAN et l'acheminement de marchandises vers l'Ukraine. pic.twitter.com/aCRkwYxXKp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 5, 2026

Două atacuri separate au vizat infrastructura energetică din Germania

În paralel, o anchetă preliminară a fost deschisă după două incidente separate care au vizat infrastructura energetică din Germania. Marți noapte, la o stație Amprion din Bergheim, lângă Köln, au fost observate lumini puternice, urmate de un scurtcircuit ce a afectat mai multe linii electrice. Deși alimentarea populației nu a fost perturbată, ministrul de interne al landului, Herbert Reul, a calificat atacul drept „sabotaj anticonstituțional”.

Al doilea incident, produs marți dimineața în Brandenburg, a implicat distrugerea unor linii electrice printr-un proiectil, potrivit Euronews. Până acum, autoritățile nu au identificat suspecți în niciunul dintre cazuri, dar Reul a menționat că ancheta analizează posibile motive externe sau extremiste de stânga.

Legături Moscovei cu atacurile extremiste

Herbert Reul a amintit despre activitatea grupării de extremă stânga „Vulkangruppe”, care în decembrie 2025 a sabotat rețelele energetice din Berlin, lăsând mii de oameni fără energie electrică timp de aproape o săptămână. „Trebuie să investigăm. Acesta a fost un act intenționat, o crimă”, a subliniat Reul. „Mai multe sabotaje, mai multe atacuri hibride… astfel de interferențe nu se întâmplă departe, ci chiar la noi acasă”.

Ministrul a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice sunt, de fapt, atacuri asupra stabilității țării: „Cei care acționează astfel nu lovesc doar cabluri, ci vizează țara noastră”.

Mark Rutte: „Dovezile privind implicarea Moscovei sunt clare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de solidaritate cu Germania, în urma unei discuții cu cancelarul Friedrich Merz referitoare la atacul hibrid orchestrat de Rusia la Leipzig, pe data de 14 august.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Șeful Alianței Nord-Atlantice a subliniat că dovezile implicării Moscovei sunt incontestabile și a salutat măsurile de răspuns anunțate de autoritățile de la Berlin, reafirmând totodată angajamentul „de fier” al NATO pentru apărarea colectivă a tuturor statelor membre.

„Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris Rutte pe X.

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