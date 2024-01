Autoritățile au anunțat că atacatorii mascați au intrat în clădire și au împușcat mortal un cetățean turc în vârstă de 52 de ani, Tuncer Murat Cihan, în biserica italiană catolică Santa Maria (Sfânta Maria) din cartierul Sariyer. Cei doi autori, unul din Tadjikistan și altul din Rusia, au fost reținuți, alături de alte 51 de persoane, în urma atacului.

Murat Cihan, vărul victimei, a declarat că ruda sa nu avea legături politice sau religioase și că trăia „în lumea lui”.

„A ieșit la o plimbare și a mers la biserică, iar acest lucru nefericit i s-a întâmplat acolo”, le-a spus Cihan reporterilor, la înmormântarea vărului său.

Primarul districtului Sariyer, Sukru Genc, a declarat, potrivit presei locale, că autorii au tras două focuri de armă înainte ca una dintre arme să se blocheze, adăugând că nu este clar dacă atacatorii intenționau să ucidă mai mulți oameni.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere, verificate de Reuters, arată cum cei doi bărbați înarmați așteaptă pentru scurt timp în holul de la intrarea în biserică, pentru ca apoi să-l urmărească înăuntru pe un bărbat. O filmare dintr-un alt unghi îi arată pe atacatori împușcându-l pe bărbatul care intra înaintea lor.

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a declarat că și consulul general al Poloniei se afla în biserică împreună cu familia lui, în timpul atacului. Duminică, președintele Tayyip Erdogan l-a sunat pe diplomatul polonez, împreună cu preotul bisericii, pentru a-i transmite un mesaj de simpatie.

Alte imagini video din interiorul bisericii, publicate luni, arată găuri de gloanțe pe partea laterală a unei bănci, precum și o altă gaură într-un perete. În interior erau aprinse lumânări, iar clădirea era înconjurată de poliție.

Statul Islamic a revendicat atacul, într-un comunicat publicat pe Telegram, spunând că a fost un răspuns la apelurile liderilor grupării de a-i viza pe evrei și creștini.

Victima, Tuncer Murat Cihan, făcea parte din Alevi, o minoritate religioasă ale cărei credințe se inspiră din tradițiile musulmane șiite, sufi și tradițiile populare anatoliene, iar înmormântarea lui a avut loc la un cemevi (lăcaș de cult al comunității alevi).

