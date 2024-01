Erdogan said after the attack on a church in Istanbul that the suspects were being sought and would soon be detained. Local media circulated footage from a surveillance camera showing at least two black-masked attackers. pic.twitter.com/MSgySRCoHM — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2024

Erdogan, care a vorbit la telefon cu preotul bisericii şi oficialităţi locale, a insistat că se face totul pentru a-i găsi pe atacatori „cât mai repede”, potrivit unui anunț al președinției turce.

Cel puţin o persoană a murit în atacul armat care a avut loc în interiorul bisericii catolice italiene Sfânta Maria din Istanbul, cel mai mare oraş ca populaţie din Turcia, în timpul slujbei de duminică.

Atacul s-a produs la ora locală 11:40 în cartierul Sariyer din Istanbul.

Doi bărbați mascați au deschis focul asupra enoriaşilor și l-au împușcat în cap pe unul dintre credincioși. Alți credincioși din biserică s-au aruncat la pământ pentru a se proteja. Momentan, autoritățile nu au confirmat dacă existe și alte victime.

