Polizeifahrzeuge rund um den Kölner Dom. Terroralarm zum Jahreswechsel: Nachdem Silvester rund um den Kölner Dom 1000 Polizisten auch mit Maschinenpistolen im Einsatz waren, werden die Sicherheitsregeln weiter aufrecht erhalten. Es gelten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen nach einer Terrorwarnung vor Weihnachten. Hintergrund: Eine islamistische Terrorzelle des afghanischen ISIS-Ablegers ISPK soll über den Jahreswechsel u.a. in Köln Anschläge geplan haben. Für Touristen bleibt der Dom weiter geschlossen. Besucher von Messen oder lange im Vorfeld gebuchten Führungen müssen ein Screening in Zelten durchlaufen. Themenbild, Symbolbild Köln, 03.01.2024 NRW Deutschland *** Police vehicles around Cologne Cathedral. Credit image: "Profimedia/ IMAGO"