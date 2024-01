Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional:

Înregistrările video surprind momentul în care cei doi agresori, care poartă măști, dau buzna în biserică, trăgând focuri de armă și lovindu-i pe oamenii care iau parte la slujbă.

Alte imagini video arată momentul în care cei doi atacatori părăsesc biserica, nu înainte de a-i amenința cu arma pe oamenii care stau ghemuiți pe podea, printre băncile din biserică.

Nu este clar dacă aceștia au mai încercat și să tragă, din nou, spre enoriași sau doar îi amenință.

Erdogan said after the attack on a church in Istanbul that the suspects were being sought and would soon be detained. Local media circulated footage from a surveillance camera showing at least two black-masked attackers. pic.twitter.com/MSgySRCoHM