„Sincer să fiu, nu prea am văzut promisiuni electorale în campania asta, care deja a început, cu salarii, cu pensii, în afară de PSD, care e la guvernare. Disputa electorală nu este pe soluții legate de Uniunea Europeană (UE), ci pe justiție și pe Dragnea, ceea ce înseamnă o mare greșeală, pentru că românii vor trece, din nou, printr-o campanie de alegeri europarlamentare, fără să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană (UE), cine suntem noi în UE și care e misiunea noastră în interiorul ei, pe care ne-am dorit-o atât de mult”, a spus Traian Băsescu.

Cât privește posibila sa alegere ca europarlamentar, acesta a spus cum a reacționat familia la canditatura lui, dar a dezvăluit și ce fel de europarlamentar va fi, daca va merge la Bruxelles.

„Sunt încrezător că o să plec la Bruxelles (europarlamentar – n.r.), dar depinde de electorat. Am negociat cu familia, am ajuns la o înțelegere, din moment ce candidez, am promis că vin acasă în fiecare weekend. Voi fi un europarlamentar extrem de activ, pentru că știu foarte multe și sunt un adept al creării statelor unite ale Europei. Așa cum suntem acum, vom suporta consecințele globalizării. Dacă nu vom fi o Europă unită, nu vom urca pe puntea de unde se iau decizii, ci vom rămâne la motoare să executăm comenzi”, a afirmat fostul președinte al României.