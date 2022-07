Potrivit Nexta, preotul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a atacat pe preotul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, după ce ultimul a acuzat că susținătorii patriarhului Kiril al Moscovei îi ajută pe ocupanții ruși.

În imagini se poate vedea cum preotul Bisericii Ortodoxe Ucrainene este lovit de mai multe ori cu crucea și se apără cu mâinile. Fețele bisericești sunt despărțite de alți preoți aflați în zonă.

