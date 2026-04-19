„Iranul a decis ieri să deschidă focul în Strâmtoarea Ormuz, o încălcare totală a acordului nostru de încetare a focului. Multe dintre focuri au fost îndreptate spre o navă franceză şi un cargou din Marea Britanie”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Liderul republican de la Casa Albă a reluat amenințarea de a distruge podurile și centralele electrice din Iran, dacă negociatorii regimului de la Teheran nu acceptă condițiile sale.

„Oferim un acord foarte corect şi rezonabil şi sper să îl accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran. Nu mai există domnul drăguţ”, a scris Trump.

Pe de altă parte, președintele american a anunţat că reprezentanţi ai Statelor Unite se deplasează la Islamabad, capitala Pakistanului, pentru negocieri cu Iranul.

În cazul în care regimul de la Teheran refuză acordul, Statele Unite vor lua măsuri militare pentru a pune capăt „mașinii de ucis a Iranului”, avertizează Donald Trump.

