„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulți colegi din țară spun, ca și noi: gata, stop, nu se mai poate așa. De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizați, sunt jigniți și trimiși către exterminare?”, a declarat acesta.

Băluță a criticat aspru actuala atmosferă din societate, pe care o consideră alimentată de ură și dezinformare. Liderul PSD București a adus în discuție rezultatele alegerilor din 7 decembrie 2024, în care partidul său a pierdut Primăria Capitalei.

„Dacă suntem oameni raționali și ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut noi, versus contracandidații noștri, se naște un semn de întrebare uriaș. De ce? Care este cauza? Cauza principală este ura și dezinformarea. Iar faptul că am pierdut nu ne-a demobilizat, ne-a făcut să fim mai deciși, mai determinați”, a explicat el.

În cadrul discursului său, Băluță a evidențiat realizările administrației pe care o conduce în sectorul 4.

„Sectorul 4 e casa mea, aici m-am născut, aici trăiesc, aici muncesc, aici iubesc ca noi toți (…) Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro, nu contează că am făcut până la ora asta două spitale, nu contează că lucrăm la Planșeul Unirii, nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem o radiografie a Bucureștiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4. Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit și se construiesc”, a punctat edilul.

Președintele PSD București a făcut și o paralelă între actualul prim-ministru și un fost candidat la alegerile prezidențiale, ale cărui alegeri au fost ulterior anulate, întrebându-se care este diferența între cei doi.

„Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă. Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis, susțin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influențăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament și am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur și simplu îndepărtat”, a concluzionat Băluță, conform News.ro.

Horoscop săptămânal 20-26 aprilie 2026. Zodii care iau decizii radicale
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Un preot care cumpăra mâncare pentru nevoiași a fost jefuit în București. 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi 400 de euro furați de un ucrainean și un rus care voiau să fugă din țară
Știri România 15:18
Un preot care cumpăra mâncare pentru nevoiași a fost jefuit în București. 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi 400 de euro furați de un ucrainean și un rus care voiau să fugă din țară
Bogdan Oprea, despre misiunile umanitare la care participă de zece ani: „Voluntariatul m-a făcut să mă descopăr pe mine însumi”
Interviu
Știri România 13:00
Bogdan Oprea, despre misiunile umanitare la care participă de zece ani: „Voluntariatul m-a făcut să mă descopăr pe mine însumi”
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Adevarul.ro
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
Fanatik.ro
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Stiri Mondene 16:45
„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Stiri Mondene 15:47
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect
ObservatorNews.ro
Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Mediafax.ro
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Un fost consilier al lui Sorin Grindeanu îi cere public acestuia să nu blocheze România: „Istoria nu va reține cine și-a salvat partidul”
Politică 17:21
Un fost consilier al lui Sorin Grindeanu îi cere public acestuia să nu blocheze România: „Istoria nu va reține cine și-a salvat partidul”
Daniel Băluță îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu și crede că PSD a pierdut alegerile din cauza urii și dezinformării
Politică 16:59
Daniel Băluță îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu și crede că PSD a pierdut alegerile din cauza urii și dezinformării
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui
Fanatik.ro
Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi