„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulți colegi din țară spun, ca și noi: gata, stop, nu se mai poate așa. De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizați, sunt jigniți și trimiși către exterminare?”, a declarat acesta.

Băluță a criticat aspru actuala atmosferă din societate, pe care o consideră alimentată de ură și dezinformare. Liderul PSD București a adus în discuție rezultatele alegerilor din 7 decembrie 2024, în care partidul său a pierdut Primăria Capitalei.

„Dacă suntem oameni raționali și ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut noi, versus contracandidații noștri, se naște un semn de întrebare uriaș. De ce? Care este cauza? Cauza principală este ura și dezinformarea. Iar faptul că am pierdut nu ne-a demobilizat, ne-a făcut să fim mai deciși, mai determinați”, a explicat el.

În cadrul discursului său, Băluță a evidențiat realizările administrației pe care o conduce în sectorul 4.

„Sectorul 4 e casa mea, aici m-am născut, aici trăiesc, aici muncesc, aici iubesc ca noi toți (…) Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro, nu contează că am făcut până la ora asta două spitale, nu contează că lucrăm la Planșeul Unirii, nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem o radiografie a Bucureștiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4. Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit și se construiesc”, a punctat edilul.

Președintele PSD București a făcut și o paralelă între actualul prim-ministru și un fost candidat la alegerile prezidențiale, ale cărui alegeri au fost ulterior anulate, întrebându-se care este diferența între cei doi.

„Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă. Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis, susțin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influențăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament și am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur și simplu îndepărtat”, a concluzionat Băluță, conform News.ro.

