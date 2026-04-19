Fostul consilier al lui Grindeanu avertizează cu privire la riscurile unei crize politice în România

Cătălin Urtoi, fost consilier al lui Sorin Grindeanu în perioada în care acesta era ministru al Transporturilor, a făcut un apel public către liderul PSD, îndemnându-l să evite implicarea României „în mlaștina conflictelor politice”.

„Românii nu mai vor lideri care știu doar să răstoarne guverne”, a declarat Urtoi, într-o postare pe Facebook. Fostul consilier a subliniat că România nu își mai permite „calcule mărunte, orgolii de apărat sau jocuri de putere purtate pe spatele unei societăți deja obosite”.

Acesta a avertizat asupra riscurilor pe care o eventuală criză politică le-ar aduce economiei și încrederii publice, subliniind că reformele necesită continuitate.

„Economia se zguduie, încrederea publică se subțiază, reformele cer continuitate, iar a bloca, a întârzia sau a sabota nu mai este tactică politică, ci iresponsabilitate”, a adăugat Urtoi.

Cătălin Urtoi atrage atenția asupra importanței finalizării proiectelor din PNRR

Un punct central al mesajului său a fost importanța Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care termenul de finalizare a proiectelor este stabilit pentru sfârșitul lunii august 2026.

„PNRR-ul nu este o miză de partid și nu este decor pentru conferințe de presă și nici monedă de schimb pentru negocieri între lideri”, a precizat el.

Totodată, Urtoi a avertizat că PNRR reprezintă „una dintre puținele șanse reale prin care România mai poate recupera anii pierduți, întârzieri tolerate și eșecuri administrate cu seninătate”.

Urtoi face apel la Sorin Grindeanu „să nu blocheze România”

Urtoi, care în prezent activează în cadrul Asociației „Hai că se poate” din Iași, a transmis și un mesaj direct către Grindeanu:

„Nu blocați România! Nu împingeți PSD în postura unui partid care, într-un moment critic, a ales instinctul de conservare în locul responsabilității! Nu transformați reforma într-o victimă colaterală a orgoliului politic”, a precizat el.

