Imaginile în care unii adolescenți înfățișează soldații Wehrmacht-ului, iar ceilalți – militari sovietici au fost filmate în clădirea filialei Syzran a Universității Tehnice de Stat din Samara.

Cele două grupuri se plimbă prin sala de sport, împingând tancuri create din carton și cauciuc. Publicul aplaudă și râde.

Bătălia de la Kursk a fost ultima încercare germană de a păstra iniţiativa strategică pe Frontul de Est, după dezastrul de la Stalingrad. Planul Wehrmachtului de a încercui regiunea prin aşa-numita Operaţiune Citadela a eșuat, fiind anticipat de URSS, datorită spionilor infiltraţi în Înaltul Comandament German Ameninţat de deschiderea unui al doilea front în Sicilia şi copleşit de contraatacurile armatelor sovietice, Hitler a fost nevoit să pună capăt Operaţiunii Citadela, potrivit Historia.

Asupra evenimentului a a atras atenția bloggerul Oleg Ivaneț. „Ca istoric, sunt oarecum nedumerit de aceste scene pentru care Fondul Prezidenția a alocat 2, 175 de miloane de ruble (n.r. circa 30.000 de euro). Banii au fost cheltuiți de organizația al cărei președinte este adjunctul Dumei Sizran, Serghei Ivanov. Interesant…”.

A „reconstruction of Kursk battle” (originally happened in 1943) was performed in a university gym of Samara region, Russia, in the end of 2022.



2,2 million rubles (about €30,000) were spent on this from a presidential grant. Students clapped on tank mock-ups to imitate shots. pic.twitter.com/SbHFXBqzpR