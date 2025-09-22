Lovituri de precizie

Se știe de mult timp că până și cea mai mare armată poate fi paralizată de probleme logistice, iar Kievul este foarte conștient de acest lucru.

„Vecinul nostru încearcă să combată atacul lui Putin nu doar prin eliminarea directă a armatei inamice, ci și prin utilizarea unor lovituri de precizie asupra centrelor logistice și rutelor Kremlinului. După cum am aflat, acesta a obținut două succese majore în acest sens, în ultimele săptămâni”, scriu jurnaliștii polonezi.

Воїни з ОСУВ “Дніпро” уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора.

Astfel, pe 29 august, ucrainenii au atacat o bază de unde rușii desfășurau drone către forțele armate. În momentul atacului, erau prezente până la 19.000 de astfel de dispozitive.

Pe 18 septembrie, forțele de la Kiev au atacat un depozit de muniție unde rușii depozitau zeci de mii de mine, grenade și cartușe, dar și muniții de tanc (inclusiv ZUBK-14 de înaltă precizie), precum și obuze de artilerie.

Ambele atacuri ar fi trebuit să paralizeze operațiunile rusești în regiunea Luhansk, unde se aflau avanposturile, cel puțin pentru o perioadă.

Dronele ucrainene au lovit un resort din Crimeea ocupată

De asemenea, dronele ucrainene au lovit stațiunea Foros din Crimeea ocupată de Rusia, duminică seara, provocând pagube și victime, a anunțat premierul Republicii Crimeea, Serghei Aksionov, informează ziarul The Kyiv Independent.

Foros este un oraș turistic, situat pe coasta cea mai sudică a peninsulei Crimeea. Ținta presupusă, Sanatoriul Foros, este un complex de lux aflat în apropierea a patru vile de stat rusești – case de vacanță ale elitei politice ruse.

Rusia ocupă ilegal Crimeea din 2014, transformând peninsula într-o fortăreață puternic militarizată pentru a-și sprijini războiul împotriva Ucrainei. Forțele ucrainene au vizat în repetate rânduri peninsula cu rachete și drone, din 2022, de când a început războiul Rusia-Ucraina. Cel mai recent, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea ocupată.





