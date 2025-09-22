Foros este un oraș turistic, situat pe coasta cea mai sudică a peninsulei Crimeea. Ținta presupusă, Sanatoriul Foros, este un complex de lux aflat în apropierea a patru vile de stat rusești – case de vacanță ale elitei politice ruse.

💥 Ukraine struck the Foros sanatorium, known as the FSB Dacha, where even Putin vacationed, in occupied Crimea.

High-level Russian fascists were holding meetings at the facility according to the locals.

Many dead and injured in the precision strike. pic.twitter.com/l5AHG4tMV2 — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2025

Aksionov a afirmat că „mai multe clădiri” ale stațiunii au fost avariate în atac și că o școală dintr-un sat din apropiere a suferit pagube. Resturi provenite de la drone doborâte au provocat un incendiu de vegetație lângă orașul Ialta.

Atacul a ucis trei persoane și a rănit alte 16, a susținut Aksionov.

Atacul a avut loc la ora 19:30, ora Moscovei, „folosind drone înarmate cu focoase explozive puternice”, a declarat Ministerul rus al Apărării.

‼️🇷🇺☦The number of dead and wounded from the enemy attack on Crimea is growing… ➖”According to updated data, currently 3 people have died and 16 have been injured as a result of the UAV attack in the area of the urban-type settlement Foros,” said the head of Crimea, S.… https://t.co/7DmE5DpAAE pic.twitter.com/fSrUmap6d4 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 21, 2025

O sursă ar fi declarat canalului de Telegram Crimean Wind că „oaspeți foarte importanți” se aflau în stațiune și erau cazați acolo.

Potrivit site-ului stațiunii Foros, restaurantul complexului a fost închis pentru servicii speciale pe 21 septembrie. Sursa citată nu a putut verifica aceste informații la momentul publicării.

Stațiunea Foros a fost cumpărată în 2016 de Federația Sindicatelor din Tatarstan, cu sprijin financiar din partea unor companii rusești, inclusiv compania petrolieră Tatneft.

Cel mai probabil, Federația servește drept intermediar pentru a-i proteja pe adevărații proprietari de sancțiunile internaționale.

Potrivit relatărilor, președintele rus Vladimir Putin și-ar fi petrecut vacanțele de mai multe ori la stațiunea Foros, care este considerată a fi legată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Rusia ocupă ilegal Crimeea din 2014, transformând peninsula într-o fortăreață puternic militarizată pentru a-și sprijini războiul împotriva Ucrainei.

Forțele ucrainene au vizat în repetate rânduri peninsula cu rachete și drone, din 2022, de când a început războiul Rusia-Ucraina.

Cel mai recent, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea ocupată.