Primele indicii sugerează că bebelușul s-ar fi înecat cu mâncare. Diana Claudia Tătărici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, a oferit detalii despre intervenție: „Este o solicitare pentru un copil în stop cardiorespirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din pacate fără un rezultat favorabil, a fost declarat decedat.”

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a elucida circumstanțele exacte ale tragediei. Poliția municipiului Constanța a fost alertată în jurul orei 12.30 despre decesul minorului.

Echipa de investigație a constatat că victima este un bebeluș de 2 luni. Examinarea inițială nu a relevat urme vizibile de violență pe corpul copilului.

Pasul următor în investigație este efectuarea autopsiei pentru a determina cauza exactă a decesului. Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost preluat în acest scop.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate situația de fapt și împrejurările în care s-a produs acest eveniment tragic. Rezultatele investigațiilor medico-legale vor fi cruciale în clarificarea cauzelor decesului.

