BEC a finalizat înscrierea candidaturilor pentru alegerile parlamentare. Ce formațiuni politice au cei mai mulți candidați

„Ținând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr 161D/30.10.2024 privind contestația formulată de către doamna Badea Ileana-Ruxandra împotriva Procesului-Verbal nr. 268 din data de 28.10.2024 încheiat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 21 Harghita – Alegerea Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024, se constată numărul de candidaturi definitive şi a numărului de liste complete de candidaţi depuse de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”, a transmis BEC într-un comunicat de presă.

PSD are cei mai mulţi candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor, cu liste complete în 42 de circumscripţii.

FOTO: Situația privind numărul de candidaturi definitive depuse de partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparţinând minorităţilor naţionale

Sursă: Biroul Electoral Central

639 de persoane candidează pe listele PSD. SOS România are 636 de candidaţi, PNL are 630, AUR are 621, Forţa Dreptei are 619, UDMR are 596 şi USR are 589.

