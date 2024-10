Un cerc vicios al represaliilor între israelieni și iranieni riscă să ducă la un război general în Orientul Mijlociu. „Iranul a făcut o greșeală gravă în această seară și va plăti prețul”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video publicat după atacul de marți seara cu 181 de rachete balistice. „Dacă regimul sionist (Israelul, în percepția regimului islamic de la Teheran – n.r.) nu îşi încetează crimele, el se va confrunta cu reacţii şi mai dure”, a avertizat, la rândul său, președintele iranian Massoud Pezeshkian, citat de Reuters.

De la Casa Albă, președintele american Joe Biden a subliniat că va discuta cu Benjamin Netanyahu pe tema unui răspuns și și-a reafirmat „sprijinul total față de Israel”.

Statul-Major al Iranului susține că a vizat „trei baze militare principale” prin atacul de marți seara, și anume serviciul israelian de informații externe Mossad, aerodromul Nevatim și aerodromul Hatzerim, „folosit pentru asasinarea martirului” Hassan Nasrallah, defunctul lider al mișcării șiite libaneze Hezbollah.

În mod similar, Israelul ar putea lua în vizor obiective de infrastructură strategică, inclusiv bazele Gardienilor Revoluției, trupele de elită ale regimului de la Teheran. Porturile iraniene sunt la rândul lor potențiale ținte tactice, datorită activităților comerciale și militare care se desfășoară acolo, observă The Huffington Post.

Citând oficiali israelieni, publicația americană Axios relatează că iranienii ar trebui să fie mai atenți la platformele lor petroliere și de gaze, precum și la centralele electrice. Alte posibile opțiuni: atacuri asupra instalațiilor nucleare, asasinarea unor comandanți sau decidenți politici și lovirea sistemelor de rachete.

Oricare dintre aceste răspunsuri va duce la o nouă escaladare la aproape un an de la declanșarea războiului din Gaza în urma atacului fără precedent comis pe 7 octombrie 2023 de mișcarea islamistă palestiniană Hamas în teritoriul israelian, notează The Times of Israel.

Premierul Netanyahu se pregătește pentru o nouă discuție cu cabinetul său de securitate după cea purtată marți seara într-un buncăr din Ierusalim. Discuția de marți seara s-a încheiat cu concluzia necesității unui răspuns militar, precizează Axios.

Răspunsul va fi coordonat cu SUA, o discuție fiind programată pentru miercuri între Netanyahu și Biden. În mod clar, Israelul va răspunde mai puternic față de cum a procedat față de atacul aerian masiv cu aproximativ 300 de drone și rachete efectuat de iranieni în primăvară, ca represalii la bombardamentul asupra Consulatului Iranului de la Damasc.

Conducerea israeliană ia în calcul posibilitatea ca Iranul să răspundă din nou, chiar până la escaladarea conflictului într-un război direct. „Avem un mare semn de întrebare asupra felului în care iranienii vor răspunde la un atac, dar luăm în considerare posibilitatea ca ei să intre cu totul în război”, a declarat pentru Axios un oficial israelian.

Miniștrii israelieni amenință Iranul că va regreta atacul de marți seara, în timp ce politicienii, inclusiv din opoziție, cer un răspuns puternic.

„Regimul ayatollahilor a trecut linia roșie, iar statul Israel nu va rămâne tăcut în fața atacului criminal al Iranului asupra cetățenilor noștri”, a reacționat ministrul de Externe, Israel Katz.

„Iranul nu a învățat o lecție simplă: cei care atacă statul Israel plătesc un preț mare”, a avertizat ministrul Apărării, Yoav Gallant.

