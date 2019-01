Călin lucrează singur sau ajutat de rude şi prieteni, neavând angajați, la această afacere care a pornit mai mult ca un experiment făcut în casă pe care, în doi ani, la dus la o capacitate de producţie de aproximativ 3.000 de litri pe serie.

Nu are studii în acest domeniu însă, pentru asta, a învăţat singur din cărţi de specialitate comandate pe internet şi din experienţa altor producători, din Cluj şi Bucureşti, care au fost gata să-l ajute cu sfaturi, când a avut nevoie.

A găsit un „kit de făcut bere de casă”, adică două găleţi şi o conservă cu extract de malţ şi hamei şi a experimentat, înregistrând un fiasco total, după cum spune el râzând.

Nu a renunţat și a urmat transformarea unei părţi din apartamentul părinţior într-un mic atelier, construirea unui cazan mai mare, cu ajutorul tatălui său şi apoi mutarea instalaţiei aflată în continuă modernizare, într-un spaţiu renovat tot cu forţe proprii, cu ajutorul prietenilor şi rudelor.

În doi ani, investiţia a ajuns la o cifră cu cinci zerouri, în euro, bani din economii şi de la apropiaţi care au simţit că merită să investească în visul lui, potrivit sursei citate.

Berea Noah, care conține doar ingrediente naturale (malț de orz, drojdie de bere, hamei și apă), va putea fi găsită – la sfârşitul acestei luni – într-un magazin specializat din oraş, dar și în pub-uri sau restaurante. Are comenzi şi din alte oraşe din ţară, însă doreşte ca berea lui să ajungă, în primul rând, la târgumureşeni.

„Eu vreau să fac bere pentru târgumureșeni. Oamenii trebuie să revină, să-și găsească identitatea. Să se identifice cu ceva ce îi reprezintă. O bere cu poveste! Prima șarjă (500 de litri – n.r.) a fost vândută în două zile de la apariție! Au cumpărat-o târgumureșenii! Iar asta e un semn pentru mine că se poate, că Tîrgu Mureșul vrea … doar are nevoie de o motivație. Trăim într-un oraș fain, cu oameni foarte faini”.

„Totul a pornit într-o seară când nașul meu și cel mai bun prieten al meu, Radu m-au dus într-un local unde se găseau peste 200 de beri! Când am băut primele beri artizanale am simțit cum s-a declanșat un click! Spre dimineață am ajuns acasă și i-am povestit soției despre berile artizanale. Și i-am spus: Eu am fost cel mai mare băutor de bere care, de fapt, nu băuse nicio bere adevărată!”, a declarat Călin, într-un interviu pentru presa locală.



„Artizanal înseamnă producție limitată", a răspuns Călin Ignat, când a fost întrebt ce înseamnă acest tip de bere.