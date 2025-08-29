De această dată, BIAS 2025 aduce în prim-plan două femei pilot: Bianca Botaș, pilot militar de F-16 Fighting Falcon în Forțele Aeriene Române, și Andreea Bănesaru, pilot de acrobație la Aeroclubul României. Două femei care, prin traseele lor diferite, se întâlnesc în același punct: pasiunea lor pentru zbor.

Bianca Botaș: una dintre cele două femei pilot de F16 din România

Bianca Botaș face parte din acea categorie de oameni pentru care cerul nu reprezintă o limită, ci un teren de antrenament. Crescută într-un mediu în care disciplina și perseverența sunt extrem de importante, Bianca spune că a știut încă din adolescență că vrea să devină pilot militar.

Drumul nu a fost simplu, iar admiterea la Academia Forțelor Aeriene din Brașov este una dintre cele mai dificile etape pentru orice tânăr aspirant.

Bianca Botaș, în combinezon, în fața avionului său F-16 Fighting Falcon. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Anii de formare au însemnat sute de ore de studiu teoretic, exerciții în simulatoare și misiuni de antrenament cu aeronave de școală, unde precizia și stăpânirea de sine sunt puse constant la încercare. Pentru Bianca, aceste etape nu au fost obstacole, ci trepte necesare.

„Este prima dată când particip activ la BIAS. Am mai fost și în anii trecuți, dar ca vizitator”, spune ea.

Bianca Botaș, în combinezon, lângă avionul său F-16 Fighting Falcon. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Momentul decisiv al carierei a venit odată cu trecerea pe F-16 Fighting Falcon, avionul multirol intrat relativ recent în dotarea Forțelor Aeriene Române, care atinge viteză supersonică, are o manevrabilitate de excepție dar și un rol strategic în apărarea spațiului aerian.

Bianca Botaș este unul dintre puținii piloți români certificați să-l opereze, și doar a doua femeie.

Bianca Botaș, în combinezon, în fața avionului său F-16 Fighting Falcon. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

La BIAS 2025, spectacolul va fi mai mult decât o demonstrație tehnică. Publicul va avea ocazia să vadă o femeie în cockpit-ul unui avion de vânătoare, într-un domeniu dominat în continuare de bărbați.

„Pentru toți tinerii care vor să urmeze o astfel de carieră, sfatul meu este să îndrăznească, să fie perseverenți și să aibă atitudine”, mărturisește Bianca.

Andreea Bănesaru: singura femeie pilot de acrobație din România

Dacă pentru Bianca aviația este despre strategie, apărare și perfecțiune militară, pentru Andreea Bănesaru ea este mai mult o artă, un sport. Pilot de acrobație la Aeroclubul României, Andreea, în schimb, trăiește zborul la intensitatea spectacolului.

Andreea Bănesaru, în fața avionului său Extra 330SC, pe Aeroportul Băneasa. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

În cabinele avioanelor ușoare destinare acrobației, Extra 300L și Extra 330SC, fiecare manevră, fie ea un looping, un tonou sau o vrie controlată, devine o punte între pilot și public.

Drumul ei către zbor a început la Aeroclubul României, locul în care generații întregi de piloți civili și militari și-au urmat pasiunea. Primele ore de instrucție, emoțiile primului zbor solo și trecerea către avioanele de acrobație au însemnat ani de muncă intensă.

Andreea Bănesaru, în cockpit-ul avionului său Extra 330SC, pe Aeroportul Băneasa. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Spre deosebire de zborul liniar, acrobația cere o rezistență fizică și psihică aparte: corpul este supus constant la forțe G, iar fiecare manevră trebuie executată cu precizie maximă.

„Mă simt foarte bine, sunt în echipa Șoimilor din 2022. Prima dată am început ca evoluție solo, iar acum sunt și aripa dreaptă a formației, iar de la an la an evoluțiile noastre sunt din ce în ce mai frumoase”, spune Andreea.

Andreea Bănesaru, verificând profundorul avionului său Extra 330SC, pe Aeroportul Băneasa. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

La BIAS 2025, rolul ei este unul esențial. Show-ul de acrobație creează acea emoție care face ca publicul să trăiască la maximum spectacolul, mai ales prin perspectiva gradului de pericol al manevrelor care au loc.

Avioanele acrobatice par că sfidează legile fizicii, iar fiecare revenire dintr-o manevră riscantă e însoțită de aplauze și strigăte, în fiecare an.

Două cariere, o singură direcție

Deși vin din lumi diferite, una din din cea militară, cealaltă din cea a acrobației civile, Bianca Botaș și Andreea Bănesaru împart același cer și aceeași dragoste pentru aviație. Întâlnirea lor în programul BIAS 2025 reprezintă un mesaj puternic despre femeile care fac carieră într-un domeniu dominat de bărbați.

Andreea Bănesaru, oferind un interviu ziarului Libertatea, pe Aeroportul Băneasa în cadrul BIAS 2025. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Pentru public, prezența lor este un adevărat spectacol. Pentru aviația românească, sunt două dintre multele repere. Pentru generațiile care vin, ele demonstrează că visul de a zbura poate fi realizat de cei care își doresc cu adevărat, și care dau dovadă de disciplină, seriozitate și profesionalism.

