Joe Biden a avertizat că furtuna de categoria I ar putea fi cel mai mortal uragan din istoria Floridei, cu o „pierdere substanțială de vieți omenești”.

Ian se deplasează acum în interiorul continentului și se îndreaptă spre Carolina de Nord și de Sud.

O pană de curent afectează în continuare aproximativ 2,2 milioane de clădiri din Florida.

Inundațiile au fost atât de severe încât i-au prins pe unii oameni în casele lor, au spus oficialii, Garda Națională mergând din ușă în ușă în orașul Orlando pentru a-i salva pe cei blocați.

Another view in another area in #Florida during Hurricane #Ian off of someones Snap Map. pic.twitter.com/2O1IDFNNYy

Unii locuitori au fost nevoiți să iasă înot din casele lor.

Joseph Tiseo, un comisar local, a declarat pentru BBC că zona a avut un „episod de vânt ieșit din comun care a durat 12 ore consecutive… a fost brutal”.

El a spus că nu este încă clar câte dintre decese au fost rezultatul direct al uraganului.

Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a declarat într-o conferință de presă joi seară că pagubele din Fort Myers, un oraș de lângă port, sunt „aproape de nedescris”.

Drone footage shows the aftermath of Hurricane Ian at a marina in Fort Myers, Florida.



“Everything is pretty much wiped out,” says Anvar Ruziev, who captured the video. https://t.co/QT02b41osK pic.twitter.com/UllLlCT7nf