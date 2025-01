Investiții masive în mașini și terenuri

Omul de afaceri intenționează să doneze cea mai mare parte a averii fundației sale de caritate, dar, deocamdată, își cheltuiește agoniseala pe lux. Gates deține un conac în Medina, Washington, un avion privat și o colecție impresionantă de mașini.

Co-fondatorul Microsoft, a șaptea cea mai bogată persoană din lume, a investit, de asemenea, în diverse acțiuni și active și a lansat un fond de investiții de un miliard de dolari, Breakthrough Energy, alături de alți 20 de afaceriști.

De-a lungul timpului, Gates a cumpărat un Porsche 911, pe care l-a vândut la o licitație pentru 80.000 de dolari. Colecția de mașini a omului de afaceri a inclus și un Porsche 959. Mai mult, deține și o flotă mică de avioane private.

A plătit 34 de milioane de euro pentru o proprietate Washington

Ulterior, Gates a cumpărat un teren în Medina, Washington, pe care a plătit 34 de milioane de euro. Proprietatea lui Gates este prevăzută cu piscină, cu un sistem de sunet subacvatic. Se spune că a plătit pentru a importa nisip din St. Lucia, Caraibe, pe care să-l pună în jurul casei sale.

Există, de asemenea, o bibliotecă de 2.100 de metri pătrați, în care se află un manuscris Leonardo da Vinci din secolul al XVI-lea pe care Gates l-a cumpărat la licitație pentru 30 de milioane de dolari în 1994.

Casa conține, de asemenea, câteva picturi celebre, inclusiv un tablou Winslow Homer, achiziționat de Gates pentru 36 de milioane de dolari în 1988.

Conacul are șase bucătării, 24 de băi, un home theater și diverse garaje pentru cele 23 de mașini ale sale.

A cheltuit o mică avere și pe vacanțe

În afară de casa din Washington, Gates are o proprietate și în Wellington, Florida, pe care a plătit aproximativ 35 de milioane de dolari. De asemenea, a cumpărat proprietăți la Yellowstone Club din Montana. Casa principală are 6.993 de metri pătrați și este dotată cu opt băi, opt dormitoare, o saună și un home theater. În plus, Gates deține cel mai mare teren agricol privat din țară.

În California, Gates are Rancho Paseana, pe care l-a achiziționat pentru 18 milioane de dolari. Când a cumpărat-o, proprietatea avea o pistă de curse, livadă de măslini și cinci hambare. În 2020, a plătit de 43 de milioane de dolari pe o casă pe malul oceanului din Del Mar, cu un jacuzzi pentru 10 persoane și 120 de metri de coasta Pacificului.

Gates mai deține două case în Vintage Club, în Indian Wells, și în Santaluz Club, în ​​San Diego. În 2013, Gates și mai mulți cumpărători anonimi au plătit 161 de milioane de dolari pentru Ritz-Carlton din San Francisco.

În ultimii ani, afaceristul a devenit și un mare fan al vacanțelor. În 2014, a plecat cu familia în Marea Mediterană la bordul superyacht-ului Serene, pe care l-a închiriat pentru 5 milioane de dolari pe săptămână. De asemenea, a călătorit în Australia, Croația, Belize și Amazonul din Brazilia.

