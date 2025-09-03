Nu se știe cine a cumpărat jumătate din blocul Scala

„Prin intermediul Special Properties, moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, aflate în proprietatea acestora. Noul proprietar este un antreprenor român, deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului”, a transmis compania imobiliară, fără alte detalii.

„Sunt onorat că prin această tranzacție, alături de cea de anul trecut, privind vânzarea Hotelului Ambasador către grupul Julius Meinl, pot contribui activ la revigorarea Bulevardului Magheru, o arteră importantă a Bucureștiului, care merită să își recapete strălucirea”, a susținut Daniel Țigănilă, fondator Special Properties, fără alte explicații.

Compania imobiliară nu a oferit nicio informație privind numele celui care a cumpărat jumătate din blocul aflat pe Bulevardul Magheru 2-4, aflat în risc de prăbușire la cutremur, și nici suma tranzacției.

Istoricul blocului Scala, naționalizat de comuniști

O emblemă a vieții culturale interbelice, cinematograful Scala a fost construit în 1935, când România era condusă de Regele Carol al II-lea.

În 1948, blocul Scala a fost naționalizat de regimul comunist, iar în 1950 a fost naționalizat întregul imobil. În 2001, au fost restituite toate apartamentele din bloc moștenitorilor industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, proprietarul terenului la început de secol XX.

Fotografie de arhivă cu clădirea Cinema Scala și cu Garajul Ciclop, spre finalul anilor ’30

Scala a prins cutremurele din 1940 și 1977

Cinematograful Scala a trecut prin cele două cutremure majore care au lovit România în ultima sută de ani, este vorba despre cele din 1940 și 1977. Blocul de locuințe a fost consolidat parțial în regim de urgență în vara anului 1977, după cutremur.

În prezent, clădirea este inclusă pe lista imobilelor expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic, iar cinematograful Scala a fost închis definitiv în 2016.

Cinematograful Scala și garajul Ciclop, clădirea alăturată, au fost scoase la licitație în 2019, dar nu au fost vândute atunci. Cinematograful Scala se putea cumpăra individual sau la pachet cu garajul Ciclop, iar prețul de pornire la licitația Artmark, pentru ambele, era de aproximativ 10 milioane de euro.

Revista Realitatea Ilustrată din 27 noiembrie 1935 anunța deschiderea Cinematografului Scala din Bulevardul Take Ionescu, în prezent Bulevardul Gheorghe Magheru

