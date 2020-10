„Întâlnire excelentă cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. Am evaluat realizările semnificative din cadrul parteneriatului strategic româno-american pe baza obiectivelor agreate de preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump în 2019. De asemenea, am discutat noi priorităţi în baza cooperării noastre dinamice în domeniile politic, de securitate, energetic şi economic”, a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

Într-o altă postare, șeful diplomației române a precizat că „România s-a angajat să continue cheltuielile strategice pentru apărare” și că „sunt binevenite planurile SUA de a crește prezența militară în România”.



#DefenseCoop We addressed ???? defense coop. & joint efforts 2 stregthen @NATO defense&deterrence, cohesive approach of t/EasternFlank, incl at #BlackSea. RO is committed 2 continue strategic defense spending/ #BurdenSharing. Welcomed US plans 2 increase #MilitaryPresence in RO pic.twitter.com/vKNP72YNWv