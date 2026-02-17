Care sunt principalele nemulțumiri în rândul sindicaliștilor de la CFR și Metrorex

Sindicaliștii feroviari și cei de la Metrorex își exprimă nemulțumirea față de neacordarea primelor de Ziua Feroviarului, stabilită prin Legea 195/2020, care prevede că această zi este liberă pentru angajații din sistem. Liderii de sindicat amenință cu acțiuni în instanță, motivând că drepturile stabilite prin lege nu au fost respectate, relatează Clubferoviar.ro.

Pe 16 februarie 2026, angajații CFR Călători, CNCF CFR SA și Metrorex SA nu au primit primele prevăzute pentru Ziua Feroviarului, ceea ce a generat nemulțumiri și reacții dure din partea liderilor sindicali.

„Nu s-a dat nicio primă, chiar dacă acest lucru este prevăzut în Legea 195/2020 privind Statutul personalului feroviar”, a declarat Rodrigo Gabriel Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR), potrivit sursei citate mai sus.

Motivele pentru care CFR și Metrorex nu ar fi acordat primele prevăzute de lege

Conform acestuia, companiile de stat au invocat lipsa aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli prin Hotărâre de Guvern, precum și limitările impuse de „Ordonanța Trenuleț” (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2025).

„Vom face acțiune în instanță și vom câștiga. Așa cum am făcut și pentru sporurile care au fost eliminate”, a mai spus el.

Un alt lider sindical, Grigore Mare, președintele Federației Naționale Sindicale Mișcare Comercial Vagoane, a explicat că primele de Ziua Feroviarului nu sunt menționate în Contractul Colectiv de Muncă, dar a subliniat că alte drepturi, precum orele suplimentare sau tichetele de masă restante, au fost rezolvate recent.

Referitor la primele de Paște, acesta a declarat: „Până la Paști mai e, nu vedeți că domnul Bolojan taie tot”.

Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu procese

La rândul său, Marian Artimon, președintele sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, a criticat lipsa primelor pentru angajații Metrorex de Ziua Feroviarului. Într-un mesaj video distribuit intern, acesta a reamintit că Legea 195/2020 prevede explicit acordarea unui ajutor material salariaților din unitățile cu specific feroviar.

„Fiecare salariat trebuia să beneficieze de ajutorul material la nivelul limitei maxime de deductibilitate conform Codului Fiscal”, a subliniat Artimon.

Acesta a precizat că a trimis solicitări conducerii Metrorex, dar răspunsul primit a fost că „nu sunt bani”.

„Atunci când vine o lege să ni se ia din drepturi, se aplică de îndată. Atunci când este o lege care obligă angajatorul feroviar să acorde drepturi salariaților săi, se invocă această lipsă de bani. Ne vedem nevoiți să acționăm în continuare pentru acordarea acestui drept, care este o obligație legală”, a adăugat liderul sindical.

Cum a apărut Ziua Feroviarului

Ziua Feroviarului, stabilită pe 16 februarie, are o semnificație istorică profundă. Această dată marchează greva muncitorilor de la Atelierele Grivița din 1933, declanșată pentru plata salariilor restante și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Intervenția forțelor de ordine a dus la confruntări violente, soldate cu victime. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al luptei pentru drepturi sociale în sectorul feroviar.

În perioada comunistă, evenimentul a fost transformat într-o sărbătoare oficială politizată, dedicată «ceferiștilor revoluționari». După 1990, Ziua Feroviarului a rămas un moment de comemorare și reafirmare a identității profesionale a angajaților din domeniul feroviar. Cu toate acestea, anul 2026 marchează încă o aniversare umbrită de nemulțumiri și incertitudini.

