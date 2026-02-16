Oricum, Uniunea Europeană e gata să se reînarmeze și să-și asigure, cât mai repede, autonomia strategică. În realitate, conceptul unei apărări europene colective e la fel de vechi precum NATO. La 27 mai 1952 se semna la Paris tratatul unei Comunități europene de Apărare. Doi ani mai târziu, Parlamentul francez respingea însă ratificarea acelui document. În 23 octombrie 1954 apare Uniunea Europei Occidentale, cu misiunea de a integra capacitățile militare ale semnatarilor. În 1963 e perfectat un tratat de cooperare militară franco-germană. 

Toate aceste schițe s-au regăsit în tratatul de la Maastricht (1992) prin conceptul cooperării pentru securitatea colectivă a statelor membre UE. Nu doar „cocoșul galic” a cântat această arie a desprinderii de SUA. În 1998, cu prilejul unui summit la Saint-Malo, Marea Britanie a fost de acord ca UE să se doteze cu capacități militare autonome, iar peste un an, la Köln, s-a fondat Politica Europeană de Securitate și Apărare, urmată (în 2000) de constituirea gigantului EADS (denumit Airbus începând cu 2014). Să notăm și mișcarea deșteaptă de a încheia (prin acordul „Berlin Plus”) un parteneriat strategic între UE și NATO (16 decembrie 2002). 

În 2004 apare Agenția Europeană de Apărare, pe când Franța revine în comandamentele NATO și tratatul de la Lisabona creează Serviciul European de Acțiune Externă. Când derulezi retrospectiv calendarul acestor decizii politice vezi că europenii au mers cu pași mici, dar constanți către o anumită autonomie strategică, reușind să nu tulbure relația transatlantică și nici să pună la îndoială hegemonia „benevolentă” a Statelor Unite. Pe acest fond tacticos, puțini au dat cu adevărat atenție discursului belicos anti-NATO ținut de Putin la München, în 2007. Până la anexarea Crimeii aveau să mai treacă șapte ani…

Din 24 februarie 2022, filmul cu încetinitorul proiectat în sepia pe ecranele strategice ale opulentei și pacifistei UE a fost înlocuit printr-un video war game psihedelic… Inerția virtuoasă și interesul rațional al armoniei euroatlantice au continuat să se manifeste atât prin Declarația comună UE/NATO pentru dezvoltarea parteneriatului pentru Apărare (10 ianuarie 2023) cât și prin aderarea la NATO a Finlandei & Suediei. 

Să spunem că încrederea în Art. 5 din tratatul NATO s-a năruit de la Ottawa la Atena. Să spunem că, în ciuda lățirii partidelor extremist eurosceptice, am putea accelera federalizarea UE. Dincolo de aceste variante de joc, e înțelept să credem că relația UE-SUA mai are viitor și dincolo de dependența noastră obiectivă de americani. Vom reduce această dependență, dar nu imediat, ci în următoarele decenii… 

Visa, Mastercard plus principalele companii hi-tech, sateliți, drone, AI sunt doar un aspect (mai degrabă comercial) al problemei. Dependența cibernetică a europenilor față de americani se vede cel mai bine în cazul sistemului care are în centru avionul de vânătoare F-35. 70% din flota de apărare europeană e de producție americană. Cloud-ul care pilotează sistemul e tot peste ocean. În orice moment, F-35 poate fi ținut la sol la comandă americană. Piesele de schimb pot fi furnizate sau nu… Contractele de întreținere, modernizare și formare pot fi de asemenea scumpite subit, până la a deveni inaccesibile. În mare parte, reactoarele avioanelor de vânătoare suedeze (Saab Jas 39 Gripen) sunt proiectate și fabricate în SUA (General Electric). 

Există și dependențe americane față de europeni: de pildă multe radiouri folosite de armata americană sunt fabricate de grupul francez Thales. Însă asimetria generică e copleșitoare și ar trebui să modeleze toate deciziile Consiliului European, dincolo de temeritatea programului Readiness 2030 și SAFE.  Întrebarea privește și reziliența NATO, mai ales după amenințările lui Trump privind „anexarea” Canadei și Groenlandei (care încalcă nu doar inerția curtenitoare a bunului simț inter-aliat, ci și articolul 1 din Tratatul Nord-Atlantic). 

Pentru moment, suntem legați la mâini, pentru că (indiferent de redimensionarea efectivelor americane staționate în Europa) umbrela nucleară a NATO depinde de bombele nucleare B61, situate sub un regim de dublă comandă (în sistemul F035). Tot mai multe state europene (Germania, Polonia, statele scandinave) vor să se adauge Franței și Marii Britanii ca puteri nucleare. 

Nu sunt chiar rari „vizionarii” care întrevăd deja un NATO pur european (dacă SUA se retrag de facto, pentru că nu există în Tratat vreun mecanism de excludere a unui stat-membru). El ar avea un bloc baltic (Polonia, statele baltice și cele scandinave), unul central-european (care ar grupa în jurul Germaniei statele Vișegrad plus România) și unul meridional (sau mediteranean) cu Grecia, Cipru, Portugalia, Spania. 

Evident, Marea Britanie, Franța și Italia (cu armate foarte numeroase) ar putea forma o nouă „Antantă cordială” chemată să colaboreze de la caz la caz cu cele trei blocuri indicate mai sus. Măcar ca gimnastică intelectuală trebuie să jonglăm deja cu toate ipotezele de lucru (oricât de puțin „ortodoxe”) pentru a face din România un stat-jucător, cu parteneri puternici de ambele maluri ale Atlanticului. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția lui Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde România este observator
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere
Tvmania.ro
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere

Alte știri

Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Exclusiv
Știri România 07:00
Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Reacția lui Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde România este observator
Știri România 15 feb.
Reacția lui Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde România este observator
Parteneri
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Adevarul.ro
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit de el: „Ar fi fost invitat la toate emisiunile”
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit de el: „Ar fi fost invitat la toate emisiunile”
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Stiri Mondene 15 feb.
Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Stiri Mondene 15 feb.
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
ObservatorNews.ro
Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
Mediafax.ro
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Moment impresionant la finalul meciului Craiova – FCSB. Bîrligea, cu lacrimi în ochi. Avem imaginile cu atacantul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Moment impresionant la finalul meciului Craiova – FCSB. Bîrligea, cu lacrimi în ochi. Avem imaginile cu atacantul lui Gigi Becali
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată