Unde a fost filmat „La răscruce de vânturi” și cum poți vizita locurile de poveste din Anglia

Lista locurilor unde s-a filmat „La răscruce de vânturi” cu Margot Robbie și Jacob Elordi

Filmul „La răscruce de vânturi” a debutat în cinematografele internaționale, iar peisajele din Yorkshire, unde a fost filmat, atrag atenția la fel de mult ca povestea. Potrivit Forbes, căutările pentru destinațiile legate de film au crescut cu 5.000%, iar turiștii sunt dornici să exploreze locurile care au inspirat romanul clasic al lui Emily Brontë.

Unele scene au fost filmate în Parcul Național Yorkshire Dales, în Swaledale. Un moment-cheie este scena cu Margot Robbie în rochie de mireasă, filmată pe Bouldershaw Lane, lângă Surrender Bridge.

Alte cadre includ Old Gang Smelt Mill, o relicvă a industriei miniere de plumb din secolul XIX. Haworth, satul natal al surorilor Brontë, este o destinație populară pentru fanii literaturii.

Aici se află Muzeul Brontë Parsonage, unde cele trei surori au scris și locuit. În apropiere, East Riddlesden Hall găzduiește o expoziție tematică Brontë, iar echipa de filmare a fost cazată la Simonstone Hall, un hotel situat la aproximativ 20 de minute de Swaledale. Swaledale găzduiește și cel mai înalt pub al Marii Britanii, Tan Hill Inn.

Margot Robbie și Jacob Elordi, în timpul unei scene din „La răscruce de vânturi”. Foto: Profimedia Images

Cum pot fi vizitate locurile în care s-a filmat „La răscruce de vânturi”

Visit England propune un itinerar de două zile pentru cei interesați să descopere peisajele din film. Prima zi include satul Reeth, unde echipa de producție a locuit, și Swaledale, cu o oprire la Punch Bowl Inn, o tavernă din secolul XVII.

Ziua a doua este dedicată Haworth și fermelor ruinate de la Top Withens, care au inspirat romanul lui Emily Brontë, accesibile printr-o plimbare pe câmpia mlăștinoasă.

Orașul istoric Knaresborough, aflat în North Yorkshire. Foto: Envato

Ce este fenomenul de „setjetting” în turism

Turismul inspirat de filme și seriale, cunoscut sub numele de „setjetting”, este o tendință în creștere. După lansarea serialului „Squid Game”, interesul pentru Coreea de Sud a explodat, iar atracțiile tematice au apărut în Seul, inclusiv o replică a păpușii înfricoșătoare din serial.

Seriale precum „Breaking Bad” continuă să atragă turiști, deși filmările s-au încheiat în 2013. În Albuquerque, vizitatorii participă la tururi ghidate cu autorulote și pot cumpăra „meth” fals dintr-un magazin local.

De asemenea, „Emily in Paris” a generat un val de turiști care vizitează locațiile din serial, precum La Boulangerie Moderne și Carette, unde pot savura aceleași preparate ca personajul principal.

Filmul „La răscruce de vânturi” din 2026 are un impact semnificativ asupra vânzărilor de cărți

Efectul filmului se simte și în vânzările de cărți. The Guardian raportează că vânzările romanului „La răscruce de vânturi” au crescut de cinci ori în Regatul Unit, înregistrând 10.670 de exemplare vândute în ianuarie 2026, comparativ cu 1.875 de exemplare în aceeași lună din 2025.

„Nu îmi amintesc ultima dată când o adaptare cinematografică a generat atât de mult entuziasm pentru carte”, a declarat Jess Harrison, director editorial Penguin Classics, pentru presa britanică.

Fie că vorbim de turiști în căutarea romantismului sumbru al lui Emily Brontë sau de persoane dornice să retrăiască scenele cu Margot Robbie pe câmpiile mlăștinoase, peisajele din Yorkshire continuă să fie o destinație de vis și o dovadă că un roman din 1847 rămâne viu și relevant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE