Biscuiți cu portocale - rețete rapide și delicioase

Rețete de biscuiți cu portocale

Biscuiții cu portocale sunt o alegere delicioasă pentru oricine apreciază deserturile cu o aromă mai fresh, ușor citrică. Gustul lor echilibrat, dulce-acrișor, îi face potriviți atât pentru a fi savurați simpli, cât și alături de o ceașcă de ceai sau cafea. Aroma de portocală adaugă un plus de prospețime, care transformă un desert banal într-unul plăcut și parfumat.

Textura biscuiților poate varia de la crocantă la ușor fragedă, în funcție de rețetă, însă ceea ce îi face cu adevărat speciali este combinația dintre aluatul fin și coaja sau sucul de portocală. Acești biscuiți sunt ideali pentru momentele de relaxare, pentru pachețelul de la școală sau chiar ca mic cadou dulce oferit celor dragi.

Biscuiți fragezi cu unt și coajă de portocale

Biscuiți fragezi cu unt și coajă de portocale

Ingrediente:

200 g unt moale

150 g zahăr

2 ouă

coaja rasă de la 2 portocale (de preferat bio sau cu coaja netratată)

1 linguriță esență de vanilie

450 g făină

1 linguriță praf de copt

un praf de sare

Mod de preparare:

Într-un bol încăpător, se pune untul moale și se mixează cu zahărul până când compoziția devine cremoasă și deschisă la culoare. Acest pas este important pentru a obține biscuiți fragezi. Se adaugă ouăle, unul câte unul, amestecând bine după fiecare, apoi esența de vanilie și coaja rasă de portocală.

Separat, se cerne făina împreună cu praful de copt și sarea, apoi se încorporează treptat în compoziția umedă. Se obține un aluat moale, ușor lipicios. Aluatul se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute, pentru a se întări puțin.

După răcire, se formează biluțe din aluat, care se aplatizează ușor și se așază pe tavă tapetată cu hârtie de copt. Biscuiții se coc la 180 de grade timp de 12-15 minute, până când marginile devin ușor aurii. După coacere, se lasă să se răcească complet, deoarece se vor întări pe măsură ce se răcesc.

Biscuiți de post cu portocale

Biscuiți de post cu portocale

Ingrediente:

100 ml ulei

150 g zahăr

200 ml suc de portocale proaspăt stors

coaja rasă de la 1 portocală

1 plic zahăr vanilat

500 g făină

1 plic praf de copt

Mod de preparare:

Într-un bol mare, se toarnă uleiul și se adaugă zahărul. Se amestecă energic cu o lingură de lemn sau tel, până când zahărul începe să se dizolve și compoziția devine ușor omogenă.

Se adaugă sucul proaspăt de portocale și coaja rasă, apoi zahărul vanilat. Se amestecă continuu, pentru ca aromele citrice să se distribuie uniform. Este important să amesteci suficient, astfel încât uleiul și sucul să se omogenizeze, altfel aluatul poate ieși cu zone mai uleioase.

Separat, se cerne făina împreună cu praful de copt. Se adaugă treptat făina în compoziția lichidă, amestecând inițial cu lingura, apoi frământând ușor cu mâna. Aluatul trebuie să fie elastic, nelipicios, ușor de modelat. Dacă e prea moale, se mai poate adăuga o lingură de făină.

Se încinge cuptorul la 180 de grade și se tapetează tava cu hârtie de copt. Se ia câte o lingură de aluat și se formează biluțe care se așază în tavă, lăsând spațiu între ele pentru că vor crește la copt.

Biscuiții se coc timp de 15-18 minute, până când devin ușor aurii la margini. Se lasă să se răcească complet înainte de servire. Acești biscuiți sunt crocanți la exterior și moi în interior, cu un gust proaspăt de portocală.

Fursecuri cu portocală și ciocolată

Fursecuri cu portocală și ciocolată

Ingrediente:

150 g unt

130 g zahăr

1 ou

coaja rasă de la 1 portocală

250 g făină

80 g ciocolată neagră tocată

un vârf de linguriță sare

1 linguriță praf de copt

Mod de preparare:

Untul moale se freacă cu zahărul până devine o cremă fină, deschisă la culoare. Se adaugă oul și coaja rasă de portocală și se amestecă până când se încorporează complet. Aromele se distribuie uniform în aluat, iar textura devine cremoasă.

Făina se amestecă cu praful de copt și sarea. Se adaugă treptat în compoziția umedă, amestecând inițial cu lingura, apoi frământând ușor cu mâna, până când aluatul devine omogen, moale și ușor lipicios.

Se încorporează bucățile de ciocolată, amestecând cu grijă pentru ca acestea să fie distribuite uniform în aluat.

Aluatul se lasă la frigider 20 de minute, pentru a se întări și a fi mai ușor de modelat.

Cu ajutorul unei linguri sau a mâinilor, se formează biluțe de aluat, care se așază în tavă tapetată cu hârtie de copt, la distanță între ele. Se pot apăsa ușor pentru a obține biscuiți mai plați sau se lasă rotunzi pentru o textură mai moale.

Biscuiții se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 12-14 minute, până când marginile devin ușor aurii. După coacere, se lasă să se răcească complet, astfel încât ciocolata să se întărească ușor și biscuiții să capete o textură crocantă la exterior și moale în interior.

Biscuiți cu portocale și fulgi de cocos

Biscuiți cu portocale și fulgi de cocos

Ingrediente:

2 ouă

120 g zahăr

100 ml ulei

70 g fulgi de cocos

250 g făină

sucul de la 1/2 portocală

coaja rasă de la 1 portocală

1 linguriță praf de copt

Mod de preparare:

Se separă ouăle dacă se dorește mai mult volum sau se bat întregi, împreună cu zahărul, până se obține o compoziție spumoasă. Este important să bateți ouăle suficient, pentru a obține biscuiți pufoși.

Se adaugă uleiul în fir subțire, amestecând continuu, pentru a evita separarea ingredientelor. Apoi se toarnă sucul de portocală și se adaugă coaja rasă. Se amestecă bine până când aroma de portocală este uniform distribuită.

Într-un bol separat, se amestecă făina cu praful de copt și fulgii de cocos. Se adaugă treptat în compoziția lichidă, amestecând cu o spatulă sau lingură de lemn, până când aluatul devine omogen. Aluatul va fi moale și ușor lipicios.

Se lasă aluatul 10-15 minute la frigider.

Se pregătește tava cu hârtie de copt. Se formează grămăjoare de aluat și se așază în tavă, lăsând spațiu între ele.

Se coc în cuptorul preîncălzit la 175 de grade timp de 15 minute sau până când devin aurii ușor pe margini. Se scot din cuptor și se lasă să se răcească complet.

Biscuiți fragezi cu dulceață de portocale

Biscuiți fragezi cu dulceață de portocale

Ingrediente:

200 g unt moale

100 g zahăr

1 ou mare

1 linguriță esență de vanilie

300 g făină

1 linguriță praf de copt

un praf de sare

4-5 linguri dulceață de portocale (sau după gust)

zahăr pudră pentru decor (opțional)

Mod de preparare:

Într-un bol mare, se pune untul moale și se bate cu zahărul până devine o cremă. Se adaugă oul și esența de vanilie și se amestecă bine până când se încorporează complet în unt.

Separat, se cerne făina împreună cu praful de copt și sarea. Aceste ingrediente se adaugă treptat în compoziție, frământând ușor cu mâna, până se obține un aluat omogen, moale, dar care nu se lipește excesiv de mâini.

Aluatul se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute pentru a se întări.

După răcire, se întinde aluatul pe o suprafață presărată cu puțină făină, până are aproximativ 0,5 cm grosime.

Cu ajutorul unei forme rotunde sau a unui pahar, se decupează cercuri. Jumătate dintre acestea se vor lăsa întregi, iar cealaltă jumătate se va decupa în centru cu o formă mai mică.

Se așază biscuiții în tava tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ei.

Pe biscuiții întregi se pune câte o linguriță de dulceață de portocale. Peste aceștia se așază cercul decupat, presând ușor marginile pentru a se lipi.

Se preîncălzește cuptorul la 180 de grade Biscuiții se coc timp de 10-12 minute, până când marginile devin ușor aurii.

După coacere, se lasă să se răcească complet. Dacă dorești, îi poți presăra cu zahăr pudră înainte de servire.

Descoperă și cele mai bune rețete de dulceață de portocale.

Biscuiți cu portocală și migdale

Ingrediente:

100 g unt

100 g zahăr brun

1 ou

100 g migdale măcinate

200 g făină

sucul de la 1 portocală

coaja rasă de la 1 portocală

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

Mod de preparare:

Untul se topește ușor și se lasă să se răcească, apoi se amestecă cu zahărul brun până se omogenizează. Se adaugă oul, sucul și coaja de portocală, amestecând bine până se obține o compoziție uniformă.

Se adaugă migdalele măcinate, apoi făina amestecată cu bicarbonatul. Aluatul rezultat va fi mai dens și ușor umed. Se lasă 15 minute la frigider pentru a se putea modela mai ușor.

Cu mâinile umezite, se formează biscuiți rotunzi, care se așază în tavă și se presează ușor. Se coc la 170°C timp de aproximativ 18-20 de minute. După coacere, vor fi moi, dar se vor întări ușor după răcire.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE